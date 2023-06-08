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Белгородские власти изымут 10 участков в границах будущего Белого квартала

8 июня 2023, 08:20
Фото: Bel.ru
Жильё и гаражи собираются выкупать по рыночной цене. Собственникам гаражей скоро направят проекты соглашений о выкупе, сообщили в региональном министерстве имущества и земельных отношений.

В Белгороде изымут 10 земельных участков, расположенных в границах будущего Белого квартала. Соответствующее решение приняло региональное правительство.

Жильё и гаражи планируют выкупать по рыночной цене. В ближайшее время собственникам гаражей направят уведомления и проекты соглашений о выкупе.

Узнать дополнительную информацию белгородцы могут по номеру (4722) 50-10-31 или адресу электронной почты [email protected].

План будущего Белого квартала утвердили в конце минувшего года. Он расположится в историческом центре города — на месте Свято-Троицкого квартала. Предполагается разделить квартал на пять зон, в которых появятся гостиница, торговые точки, общепит и другие объекты.

В рамках подготовки к строительству в центре начали снос старых домов. Участок огородили забором с информацией о Белом квартале. Под снос попало в том числе здание бывшего департамента здравоохранения.

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#Инна Рогова#Изъятие#Белый квартал#Участки#Гаражи#Выкуп#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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