Белгородские власти изымут 10 участков в границах будущего Белого квартала

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В Белгороде изымут 10 земельных участков, расположенных в границах будущего Белого квартала. Соответствующее решение приняло региональное правительство.
Жильё и гаражи планируют выкупать по рыночной цене. В ближайшее время собственникам гаражей направят уведомления и проекты соглашений о выкупе.
Узнать дополнительную информацию белгородцы могут по номеру (4722) 50-10-31 или адресу электронной почты [email protected].
План будущего Белого квартала утвердили в конце минувшего года. Он расположится в историческом центре города — на месте Свято-Троицкого квартала. Предполагается разделить квартал на пять зон, в которых появятся гостиница, торговые точки, общепит и другие объекты.
В рамках подготовки к строительству в центре начали снос старых домов. Участок огородили забором с информацией о Белом квартале. Под снос попало в том числе здание бывшего департамента здравоохранения.