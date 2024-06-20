Россиянину, пытавшемуся перейти госграницу под Белгородом, грозит 20 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Сотрудники регионального УФСБ задержали россиянина, который пытался незаконно проникнуть на территорию Украины через госграницу, чтобы принять участие в боевых действиях против Российской Федерации.
Силовики выяснили, что мужчина 1996 года рождения является уроженцем города Искитим Новосибирской области. Он планировал пересечь границу и вступить в ряды запрещённой в России террористической организации, но выполнить задуманное не сумел: его вовремя задержали российские пограничники.
В отношении россиянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, статьи 275 и по части 1 статьи 30, части 2 статьи 202.5 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.