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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Под Белгородом задержали россиянина, пытавшегося перейти границу с Украиной

Россиянину, пытавшемуся перейти госграницу под Белгородом, грозит 20 лет тюрьмы

20 июня 2024, 15:53
Фото: Изображение Midjourney

Под Белгородом задержали россиянина, пытавшегося перейти границу с Украиной

Пограничники вовремя заметили уроженца Новосибирской области, который планировал перейти госграницу и вступить в запрещённую в РФ организацию. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Сюжет
Граница

Сотрудники регионального УФСБ задержали россиянина, который пытался незаконно проникнуть на территорию Украины через госграницу, чтобы принять участие в боевых действиях против Российской Федерации.

Силовики выяснили, что мужчина 1996 года рождения является уроженцем города Искитим Новосибирской области. Он планировал пересечь границу и вступить в ряды запрещённой в России террористической организации, но выполнить задуманное не сумел: его вовремя задержали российские пограничники.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, статьи 275 и по части 1 статьи 30, части 2 статьи 202.5 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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