Россиянину, пытавшемуся перейти госграницу под Белгородом, грозит 20 лет тюрьмы

Под Белгородом задержали россиянина, пытавшегося перейти границу с Украиной

Пограничники вовремя заметили уроженца Новосибирской области, который планировал перейти госграницу и вступить в запрещённую в РФ организацию. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.