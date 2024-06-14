Режим тишины вводили из-за важной встречи на границе Белгородской и Сумской областей

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Сегодня, 14 июня, на границе Белгородской и Сумской областей прошла встреча представителей омбудсменов России и Украины. Во время встречи представители обменялись письмами от военнопленных для родных и близких.
«В ходе встречи взаимно переданы письма от наших военнослужащих, которые находятся в украинском плену, их родным и близким, а также родственникам украинских задержанных военнослужащих, которых мы ранее посетили в рамках взаимных гуманитарных акций», — написала Татьяна Москалькова.
Омбудсмен утверждает, что для этого мероприятия на время ввели режим тишины.