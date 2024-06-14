Режим тишины вводили из-за важной встречи на границе Белгородской и Сумской областей

«В ходе встречи взаимно переданы письма от наших военнослужащих, которые находятся в украинском плену, их родным и близким, а также родственникам украинских задержанных военнослужащих, которых мы ранее посетили в рамках взаимных гуманитарных акций», — написала Татьяна Москалькова.