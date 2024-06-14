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Updated Сегодня, 15:17

Встреча на границе Белгородской и Сумской областей

Режим тишины вводили из-за важной встречи на границе Белгородской и Сумской областей

14 июня 2024, 15:17
Фото: Татьяна Москалькова
Встреча на границе Белгородской и Сумской областей

В белгородском приграничье встретились представили омбудсменов РФ и Украины

Встреча прошла 14 июня. Представители обменялись письмами от пленных военнослужащих. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Сегодня, 14 июня, на границе Белгородской и Сумской областей прошла встреча представителей омбудсменов России и Украины. Во время встречи представители обменялись письмами от военнопленных для родных и близких.

«В ходе встречи взаимно переданы письма от наших военнослужащих, которые находятся в украинском плену, их родным и близким, а также родственникам украинских задержанных военнослужащих, которых мы ранее посетили в рамках взаимных гуманитарных акций», — написала Татьяна Москалькова.

Омбудсмен утверждает, что для этого мероприятия на время ввели режим тишины.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Письма#Пленные#Татьяна Москалькова#Режим тишины#СВО
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