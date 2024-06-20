«Мы ничего не скрываем». Белгородский приют «Лучик надежды» вновь обвинили в Сети

Якобы анонимный Telegram-канал утверждает, что некая белгородка Рита с парнем забрали собаку из приюта «Лучик». В питомнике пару заверили, что собаке около двух-трёх лет и что она полностью здорова. После похода к врачу якобы выяснилось, что животному порядка девяти лет и что у него имеются «кожное заболевание и ещё одна тяжелая болезнь».