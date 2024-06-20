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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Белгородский приют «Лучик надежды» опровергает сообщения о выдаче больных собак

«Мы ничего не скрываем». Белгородский приют «Лучик надежды» вновь обвинили в Сети

20 июня 2024, 11:35
Фото: bel.ru

Белгородский приют «Лучик надежды» опровергает сообщения о выдаче больных собак

На днях в одном из белгородских Telegram-каналов написали посвящённый приюту «Лучик надежды» пост. В опубликованной записи утверждается, что некой девушке Рите выдали в «Лучике» больную собаку под видом здоровой. Руководство питомника в разговоре с Бел.Ру опровергает эту информацию.

Якобы анонимный Telegram-канал утверждает, что некая белгородка Рита с парнем забрали собаку из приюта «Лучик». В питомнике пару заверили, что собаке около двух-трёх лет и что она полностью здорова. После похода к врачу якобы выяснилось, что животному порядка девяти лет и что у него имеются «кожное заболевание и ещё одна тяжелая болезнь».

«Начала Пчёлкиной (руководство приюта, прим. Бел.Ру) писать. Мол, почему вы меня обманули: сказали, что собака здорова, а по факту „писец“. Так вот, меня там послали!» — приводит текст обращения Telegram-канал.
Фото: из Telegram-канала

Журналист Бел.Ру обратился к Наталье Пчёлкиной за комментарием по ситуации. Ответ был следующим:

«Распространяться в Сети может всё, что угодно. Приют всегда открыт для посещений, и мы ничего не скрываем. Внешний вид собак говорит сам за себя. Не знаю, кто такая Рита, но вряд ли бы людям отдали собаку, у которой торчат рёбра. И если Рита пишет правду, логичнее было бы выставить все чеки».

Таким образом, директор «Лучика» опровергает опубликованные в Сети обвинения. Кроме того, позже выяснился ряд других фактов:

«Собака пристраивалась 2018 году, а приют открылся в 2021 году. На фото собака в попоне очень упитанная, что с ней делали хозяева шесть лет — мне неведомо».

Отметим, что в марте приют пережил тяжёлые времена: сразу несколько собак умерли от разрыва сердца после массированных обстрелов со стороны Украины. А в феврале 2023 года питомник оказался в эпицентре скандала: подробнее Бел.Ру освещает историю в отдельной публикации.

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