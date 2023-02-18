И лает, и кусается: из-за чего приют для собак в Белгороде конфликтует с мэрией

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Приютом «Лучик надежды» в Белгороде управляет Наталья Пчёлкина. В последнее время «Лучик» конфликтует с мэрией и Бергорблагоустройством: в соцсетях зоозащитники пишут гневные комментарии, градоначальник даёт заведению нелестные отзывы, сотрудники приюта пытаются узнать, куда пропали обещанные им будки. А крайние здесь — собаки.
Вот и в пятницу в «Лучик» принесли пять комочков — пять щенков, испуганно спрятавшихся на дне картонной коробки. Не оставить их у себя хотя бы на какое-то время, наверное, не смог бы даже самый отъявленный кинофоб — настолько беззащитными и нуждающимися в ласке кажутся эти щенки. Но «Лучик» их принять не может — запрет мэрии.
То есть, принимать мы не можем, но с Промышленной нам посылают! Мне вот это очень нравится. Нам администрация сейчас запретила. Поэтому сейчас — только к ним. И так всегда: брать — не берите, но везут к нам. Это вот сейчас они выйдут и коробку за воротами поставят. А я что, должна выкидывать их на мороз? Это не по-человечески! Но мне запретили. Я этот цирк, наверное, не переживу.
Наталья Пчёлкина
Такое в приюте уже бывало: привезли алабая и привязали его к дереву напротив входа. Пришлось животное забрать в приют — сейчас собака живёт в отдельной клетке. Несмотря на грозный вид и внушительный размер, алабай очень добрый: по словам Натальи, по субботам пёс охотно гуляет с детьми.
Как рассказал приехавший с щенками мужчина, послал его в «Лучик надежды» некий «большой мужчина». Наталья только по этой ёмкой характеристике понимает, о ком идёт речь — о некоем Сергее, якобы начальнике службы по отлову животных, которому женщина тут же по-свойски набирает.
— Серёж, а что вы мне прислали? Так, а ты что, не в курсе? Ты ж начальник, чего прислал? Вот у меня молодой человек с коробкой щенков. Вы же мне запретили принимать!
— Ну, не принимайте, — отвечает мужской голос на том конце провода.
— Так, а зачем ты мне прислал? Не принимайте!..
Небольшая пауза. Сотрудники приюта, обступив Наталью, ждут, что «Серёжа» ответит ей по телефону. В это время щенки беззвучно копошатся, даже, наверное, не понимая, что прямо сейчас решается их дальнейшая судьба.
—Вам сказали, что не факт, что примут, — обращается после заминки к молодому человеку с коробкой Наталья.
— Нет, не говорил он такого! — отвечает он.
— Всё, Серёж, спасибо, — продолжает диалог по телефону Наталья. — А, то есть, он должен был привезти их и оставить? Ладно, всё, Серёж. Я собак не принимаю — мне запретили.
Конец диалога.
— Вот она — правда жизни, — подытоживает Наталья. — Не берите, но всё к нам.
Женщина предложила следующий выход: подержать щенков пару недель, после чего она вновь сможет их принять. Молодой человек, недолго думая, решил отвезти животных обратно к «Серёже».
Дальнейшая судьба собак остаётся пока неизвестной.
Для многих 14 февраля — День всех влюблённых. Для «Лучика» же этот день стал началом проблем: именно 14 февраля приют посетил мэр Белгорода Валентин Демидов. У главы администрации возникли к заведению вопросы: чиновник отметил отсутствие горячего питания, собак на бетонном полу в вольерах и отсутствие чипов примерно у половины.
Работников приюта и неравнодушных к собакам белгородцев вердикт Демидова привёл в бешенство: только в комментариях на «Бел.Ру» сотрудников мэрии и БГБ обвинили чуть ли ни во всех смертных грехах, пообещав даже «плюнуть в лицо» тем, кто распространяет их информацию.
Введём в курс дела: служба по отлову и содержанию безнадзорных животных, находящаяся под руководством Белгорблагоустройства, размещена на двух адресах. На Промышленном проезде, 12 и на Коммунальной, 22 — где тот самый «Лучик». По-хорошему, БГБ должно закупать для приюта продукты питания, будки и прочее — на бюджетные деньги. О том, что так и было, утверждают в мэрии.
Но, как утверждает Наталья, за всё время БГБ не предоставило «Лучику» ни одной будки, миски или что-нибудь необходимого для собак. Исключение — несколько шкафов и лекарства. Но и их, судя по всему, выделял кто-то, вдохновившийся философией Печкина: «они есть, но я вам их не отдам, так как у вас документов нету».
Стоят шкафчики, с лекарствами. Но каждый из них закрыт. Ключи от них хранятся на участке «благоустройства». И я не понимаю, почему они здесь у нас стоят, если мы пользоваться ими не можем. Забрать ключи тоже нельзя — в «благоустройстве» аргументируют тем, что у нас нет ветврачей. Они у нас в штате есть, но их не устроили официально.
Наталья Пчёлкина
Содержаться собаки, по словам женщины, должны за счёт БГБ. Но на сегодняшний день, по данным Натальи, все средства на животных приют берёт из пожертвований. По договору в приюте должны содержаться 73 собаки, но со временем их стало больше, почти три сотни: в приюте не видели причин отказывать людям, когда было место в вольерах. Кроме того, с началом СВО стали брать собак у беженцев и мобилизованных.
Сотрудники приюта уверены, что всех их проблемы начались после того, как администрация и БГБ попросили подписать документ о якобы «липовой» передаче собак. Подписывать бумагу «Лучик» отказался: после чего, считает Наталья, и начались противоречия.
Заставляли соглашение подписать. Первый «бзик» был с этими документами. А 20 января к нам приехала проверка прокурорская — проверяли «благоустройство». И в чём проблема: участка у нас два, а считаемся мы единой конторой. И нам всегда достаётся за всех. Они нам вменяют отсутствие ветеринарного лечения: хотя наши мужики, охранники, возят всех в поликлиники, у нас все чеки есть, все справки. Бывает так, что одна операция 20 тысяч стоит. Врачи первого участка «благоустройства» к нам сюда идти отказываются.
Наталья Пчёлкина
Женщина считает, что приют «облили грязью ни за что». И если бы люди не знали, как обстоят дела на самом деле, то они бы, по мнению Натальи, решили, что в «Лучике» работают «одни изверги». А так получилось наоборот: отстаивать честь заведения в комментариях «вышли» порядка 400 человек.
Наталья намерена привлечь внимание общественности к проблемам приюта и добиться справедливости. Так, женщина не может понять, куда делись порядка 90 будок, якобы закупленных БГБ. А «Лучику» они очень нужны — некоторые особо активные собаки любят их погрызть.
«Бел.Ру» также направит запрос в мэрию, чтобы узнать подробности этой истории и осветить ситуацию с другой стороны, а также в прокуратуру, чтобы узнать результаты проверок в приюте и пансионате.
Кроме того, редакция предлагает ознакомиться с циклом публикаций по этой теме: здесь есть позиции как приюта, так и мэрии.