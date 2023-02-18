И лает, и кусается: из-за чего приют для собак в Белгороде конфликтует с мэрией

Но, как утверждает Наталья, за всё время БГБ не предоставило «Лучику» ни одной будки, миски или что-нибудь необходимого для собак. Исключение — несколько шкафов и лекарства. Но и их, судя по всему, выделял кто-то, вдохновившийся философией Печкина: «они есть, но я вам их не отдам, так как у вас документов нету».