В белгородском приюте две собаки умерли от разрыва сердца во время атаки ВСУ

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
От разрыва сердца за последнюю неделю в приюте умерли две большие собаки. Произошло это из-за обстрелов.
Первый у нас был Кузя, совершенно здоровый, его смерть была для нас шоком. Собака на ровном месте просто упала — и всё. Становится фиолетовым язык, животное задыхается, и помощь оказать совершенно невозможно. Второй тоже был крупный пёс, он у нас умер в больнице. Довезли до клиники, и там умер.
Наталья Пчёлкина, директор приюта
Каждый обстрел — это стресс для животных в приюте. Во время громких звуков собаки пытаются выпрыгнуть из вольеров, крушат будки, кто-то застревает между прутьев.
20 марта приют попал под сильный обстрел, сотрудники прятались в душевых. Два крупных обломка упали в районе новых вольеров.
Сейчас в приюте находится 300 животных. Недавно восемь собак привезли из Грайворонского округа и четыре из Белгорода. Больше мест в приюте нет.