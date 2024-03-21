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В белгородском приюте две собаки умерли от разрыва сердца во время атаки ВСУ

В белгородском приюте две собаки умерли от разрыва сердца во время атаки ВСУ

21 марта 2024, 11:06
Фото: 1MI
Во время взрывов животные в страхе крушат вольеры, забиваются в будку и пытаются выбраться на свободу. В приюте «Лучик надежды» побывали корреспонденты ГТРК «Белгород».

От разрыва сердца за последнюю неделю в приюте умерли две большие собаки. Произошло это из-за обстрелов.

Первый у нас был Кузя, совершенно здоровый, его смерть была для нас шоком. Собака на ровном месте просто упала — и всё. Становится фиолетовым язык, животное задыхается, и помощь оказать совершенно невозможно. Второй тоже был крупный пёс, он у нас умер в больнице. Довезли до клиники, и там умер.
Наталья Пчёлкина, директор приюта

Каждый обстрел — это стресс для животных в приюте. Во время громких звуков собаки пытаются выпрыгнуть из вольеров, крушат будки, кто-то застревает между прутьев.

20 марта приют попал под сильный обстрел, сотрудники прятались в душевых. Два крупных обломка упали в районе новых вольеров.

Сейчас в приюте находится 300 животных. Недавно восемь собак привезли из Грайворонского округа и четыре из Белгорода. Больше мест в приюте нет.

Напомним, что время атак также пострадали животные в зоопарке. Во время обстрела погибла кенгуру, от осколков пострадал лебедь.

Белгородский приют
Видео: ГТРК «Белгород»
Животные тоже страдают: собаки крушат вольеры в белгородском приюте из-за обстрелов
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