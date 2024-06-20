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Гладков: Шебекинская фабрика увеличила производство яиц в два раза

Гладков: Шебекинская фабрика увеличила производство яиц в два раза

20 июня 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney
Шебекинский производитель «Белянка» за пять месяцев 2024 года выпустило 270 млн яиц, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Белянка» является участником нацпроекта «Производительность труда».

Несмотря на оперативную обстановку, шебекинская фабрика «Белянка» увеличила в два раза производство яиц по сравнению с прошлым годом, поделился Вячеслав Гладков. Фабрика произвела 270 млн яиц за первые пять месяцев 2024 года.

Несколько раз производство попадало под обстрел со стороны ВСУ. Предприятию выплатили компенсации ущерба в размере более 9 млн рублей. За 2023–2024 года «Белянка» пять раз воспользовалась возможностью получить льготный кредит на общую сумму 400 млн рублей, рассказал губернатор.

«Безусловно, очень рад и горд тем, что в сложной обстановке наши производственные предприятия показывают удивительные результаты. И, конечно же, вот эти успехи наших предприятий дают нам гарантию и уверенность в том, что будущее Белгородской области будет успешным. Регион продолжит свой путь развития, продолжит быть одним из самых развитых в экономическом плане. А мы для этого приложим все необходимые усилия», — отметил губернатор.

На производстве внедряют более эффективные технологии содержания животных. К примеру, кур выращивают с применением искусственной линьки. Так несушки откладывают яйца интенсивнее. Усовершенствовали в «Белянке» и биобезопасность. Сейчас нормативно-генетические показатели соблюдены в точности, что помогает улучшить продуктивность.

По итогу 2024 года объёмы производства могут достигнуть 640 млн штук яиц при полной загрузке мощностей.

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