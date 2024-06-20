Гладков: Шебекинская фабрика увеличила производство яиц в два раза

Несколько раз производство попадало под обстрел со стороны ВСУ. Предприятию выплатили компенсации ущерба в размере более 9 млн рублей. За 2023–2024 года «Белянка» пять раз воспользовалась возможностью получить льготный кредит на общую сумму 400 млн рублей, рассказал губернатор.