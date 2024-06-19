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Published Сегодня, 18:13

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Updated Сегодня, 18:15

Гладков встретился с просившими помощи в соцсетях жителями села Безымено

«До слёз». Жители обстреливаемого села Безымено попросили Гладкова спасти баян

19 июня 2024, 18:13
Фото: KREA AI

Гладков встретился с просившими помощи в соцсетях жителями села Безымено

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообщался с жителями села Безымено Грайворонской области. Дважды диалог пришлось прервать из-за атаки дронов, а сотрудники ДК попросили главу региона спасти баян.

В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков написал, что от жителей и их близких родственников из села Безымено Грайворонского округа поступило несколько «обращений». Глава региона выехал населённый пункт пообщаться с местными: дважды диалог прерывался из-за налёта БПЛА.

«Пока общались — БПЛА атаковал соседнее здание. Прогремел взрыв. Главное, что никто не пострадал. Мы вместе с жителями укрылись в недостроенном здании. Продолжили разговор. Прилетел второй дрон. Общение снова пришлось прервать», — пишет Гладков.

Тем не менее, как заверил губернатор, удалось «договориться»:

«О чём договорились с жителями села Безымено. Я прошу, чтобы дети, люди старшего возраста, особенно те, кто не ходит, приняли решение, и мы смогли их вывезти в пункты временного размещения. До того времени, пока обстановка не наладится».

Гладков акцентировал внимание на том, что у области есть возможность отправить людей этих категорий в санатории и пансионаты по всей стране.

«И мы готовы возить и бабушек с внуками», — добавил глава региона.

Кроме того, населённому пункту окажут помощь в снабжении аптечками и огнетушителями.

А сотрудники местного ДК попросили вывезти в безопасное место баян, «который любит все село». Гладков признался, что ситуация тронула его до слёз:

«Дроны летают через каждую минуту, а жители беспокоятся о баяне, который любит все село. Конечно, отдали на сохранность Грайворонской администрации. Уверен, что там он будет находиться недолго, скоро вернется и будет продолжать радовать сельчан».

Вывозить местную икону при этом не стали: решили, что «Бог бережет Белгородчину, защищает, и иконы должны оставаться на своих местах».

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