«До слёз». Жители обстреливаемого села Безымено попросили Гладкова спасти баян

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков написал, что от жителей и их близких родственников из села Безымено Грайворонского округа поступило несколько «обращений». Глава региона выехал населённый пункт пообщаться с местными: дважды диалог прерывался из-за налёта БПЛА.
«Пока общались — БПЛА атаковал соседнее здание. Прогремел взрыв. Главное, что никто не пострадал. Мы вместе с жителями укрылись в недостроенном здании. Продолжили разговор. Прилетел второй дрон. Общение снова пришлось прервать», — пишет Гладков.
Тем не менее, как заверил губернатор, удалось «договориться»:
«О чём договорились с жителями села Безымено. Я прошу, чтобы дети, люди старшего возраста, особенно те, кто не ходит, приняли решение, и мы смогли их вывезти в пункты временного размещения. До того времени, пока обстановка не наладится».
Гладков акцентировал внимание на том, что у области есть возможность отправить людей этих категорий в санатории и пансионаты по всей стране.
«И мы готовы возить и бабушек с внуками», — добавил глава региона.
Кроме того, населённому пункту окажут помощь в снабжении аптечками и огнетушителями.
А сотрудники местного ДК попросили вывезти в безопасное место баян, «который любит все село». Гладков признался, что ситуация тронула его до слёз:
«Дроны летают через каждую минуту, а жители беспокоятся о баяне, который любит все село. Конечно, отдали на сохранность Грайворонской администрации. Уверен, что там он будет находиться недолго, скоро вернется и будет продолжать радовать сельчан».
Вывозить местную икону при этом не стали: решили, что «Бог бережет Белгородчину, защищает, и иконы должны оставаться на своих местах».