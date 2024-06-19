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Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Гладков призвать жителей обстреливаемого Безымено покинуть село

Гладков призвать жителей обстреливаемого Безымено покинуть село

19 июня 2024, 17:46
Фото: Изображение Midjourney
Такое заявление сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что он встречался «со всеми жителями», и что те вопросы, которые можно решить, «всё, что обещал, сделаем». Но ситуация в приграничье «очень сложная».

«Ситуация, действительно, сложная. Она сейчас сложная практически по всем приграничным муниципалитетам. И по горящим домам, и по повреждённым автомобилям, и по раненым, погибшим. У нас в Безымено, слава богу, этого нет», — сообщил Гладков.

В то же время глава региона настоял на том, чтобы жители покинули село:

«Настаиваю, чтобы люди, прежде всего, женщины, дети, люди старшего возраста, не ходячие, должны покинуть населённый пункт, мы готовы это сделать».

В Безымено остаются люди, которые уезжать категорически не хотят. Ранее жители села просили власти им помочь.

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