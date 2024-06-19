Гладков призвать жителей обстреливаемого Безымено покинуть село

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что он встречался «со всеми жителями», и что те вопросы, которые можно решить, «всё, что обещал, сделаем». Но ситуация в приграничье «очень сложная».
«Ситуация, действительно, сложная. Она сейчас сложная практически по всем приграничным муниципалитетам. И по горящим домам, и по повреждённым автомобилям, и по раненым, погибшим. У нас в Безымено, слава богу, этого нет», — сообщил Гладков.
В то же время глава региона настоял на том, чтобы жители покинули село:
«Настаиваю, чтобы люди, прежде всего, женщины, дети, люди старшего возраста, не ходячие, должны покинуть населённый пункт, мы готовы это сделать».
В Безымено остаются люди, которые уезжать категорически не хотят. Ранее жители села просили власти им помочь.