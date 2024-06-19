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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:15

Белгородцы отправятся в колонию за пьяное нападение на участкового

Двое пьяных белгородцев оскорбили и избили полицейского

19 июня 2024, 12:15
Фото: freepik.com

Белгородцы отправятся в колонию за пьяное нападение на участкового

Нетрезвые мужчины стояли у одного из магазинов, когда участковый предложил проследовать в отделение. На это подсудимые отреагировали агрессивно. Теперь жители региона по решению суда отправятся в колонию, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошёл рядом с одним из магазинов, расположенных на улице Центральной в Красной Яруге.

Участковый остановил двоих пьяных ранее неоднократно судимых местных жителей. Полицейский попросил их проехать в отдел МВД России, чтобы составить протокол об административном правонарушении. В ответ один из мужчин стал оскорблять участкового, а затем вместе с собутыльником напал на правоохранителя.

Уголовное дело против жителей региона возбудили по статьям за применение насилия (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Суд приговорил одного из подозреваемых к трём годам и семи месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а другого — к трём годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима.

Это не первый случай нападения на полицейского в Белгородской области за последнее время. Недавно в Шебекино мужчина попытался подорвать сотрудников правоохранительных органов и получил за это 19 лет тюрьмы.

В Шебекино мужчина пытался подорвать сотрудников полиции и получил за это 19 лет
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Полиция#Насилие#Участковый#Красная Яруга#Оскорбление#Белгород
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