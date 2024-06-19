Двое пьяных белгородцев оскорбили и избили полицейского

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Инцидент произошёл рядом с одним из магазинов, расположенных на улице Центральной в Красной Яруге.
Участковый остановил двоих пьяных ранее неоднократно судимых местных жителей. Полицейский попросил их проехать в отдел МВД России, чтобы составить протокол об административном правонарушении. В ответ один из мужчин стал оскорблять участкового, а затем вместе с собутыльником напал на правоохранителя.
Уголовное дело против жителей региона возбудили по статьям за применение насилия (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Суд приговорил одного из подозреваемых к трём годам и семи месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а другого — к трём годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима.
Это не первый случай нападения на полицейского в Белгородской области за последнее время. Недавно в Шебекино мужчина попытался подорвать сотрудников правоохранительных органов и получил за это 19 лет тюрьмы.