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Пьяный белгородец согласился подвезти пианино на своей «Газели»

Пьяный белгородец согласился подвезти пианино на своей «Газели»

4 июня 2024, 12:01
Фото: УМВД России по Белгородской области
В селе Шагаровка сотрудники ДПС остановили «Газель», за рулём которой находился нетрезвый 42-летний водитель, он согласился подвезти пианино. Подробности сообщает УМВД России по Белгородской области.

В селе Шагаровка Белгородского района сотрудники ДПС остановили грузовую «Газель», за рулём которой находился 42-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Водителя отстранили от управления транспортом. «Газель» отправили на штрафстоянку. Выяснилось, что мужчину раньше уже лишали водительских прав за такое же нарушение. Он согласился подвезти пианино, несмотря на то, что уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

На него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ. Санкции предусматривают наказания до двух лет лишения свободы, а автомобиль мужчины могут конфисковать.

Зимой под Белгородом напомним, поймали пьяного водителя автобуса.

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