Пьяный белгородец согласился подвезти пианино на своей «Газели»

Водителя отстранили от управления транспортом. «Газель» отправили на штрафстоянку. Выяснилось, что мужчину раньше уже лишали водительских прав за такое же нарушение. Он согласился подвезти пианино, несмотря на то, что уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.