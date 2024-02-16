Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Водитель

Под Белгородом поймали пьяного водителя автобуса

16 февраля 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Водитель

Белгородец ответит за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии

Инцидент произошёл в Корочанском районе. Сотрудники ДПС остановили автобус, за рулём которого оказался пьяный водитель. Выяснилось, что мужчина ранее уже управлял транспортом, будучи нетрезвым, сообщает УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
Автобус

Сотрудники ДПС остановили автобус «Луидор» в Корочанском районе. Во время общения с водителем полицейские заметили, что мужчина, возможно, пьян. Проходить медосвидетельствование он отказался.

Во время проверки правоохранители установили, что 43-летний водитель является индивидуальным предпринимателем и занимается коммерческими перевозками пассажиров. В момент остановки автобуса пассажиров в салоне не было. Также выяснилось, что мужчину ранее уже привлекали к ответственности за управление легковым авто в пьяном состоянии. Его лишали водительских прав.

В отношении нарушителя составили административный материал за управление транспортом без водительских прав (ч 2 ст. 12.7 КоАП РФ). Помимо этого, за повторное управление авто в нетрезвом состоянии в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 1 ст. 264.1 УК РФ. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.

В выходные как минимум 33 белгородца сели пьяными за руль
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный белгородец поссорился с собутыльниками и забил их до смерти в подъезде МКДВ выходные как минимум 33 белгородца сели пьяными за рульНе заметил три машины ДПС: пьяный подросток под Белгородом пытался скрыться на авто
#Белгородская область#Происшествия#Водитель#Корочанский район#Автобус#Нетрезвый водитель#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Халаимов — не жертва? Что происходит с туристическим бизнесом в Белгородской области
Сегодня, 13:44
Удачное место? Статистика по королевским двойням в Белгороде оказалась неожиданной
Сегодня, 12:51
Мэр Демидов: Дистанционное обучение приведёт к оттоку детей из Белгорода
Сегодня, 13:56
Белгородцы после трагедии 15 февраля изменили своё решение об обучении детей
Сегодня, 14:35
«Она просто не успела сесть в авто»: Гладков рассказал подробности гибели белгородки
Сегодня, 13:11
Белгородцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:22