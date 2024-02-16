Под Белгородом поймали пьяного водителя автобуса

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Сотрудники ДПС остановили автобус «Луидор» в Корочанском районе. Во время общения с водителем полицейские заметили, что мужчина, возможно, пьян. Проходить медосвидетельствование он отказался.
Во время проверки правоохранители установили, что 43-летний водитель является индивидуальным предпринимателем и занимается коммерческими перевозками пассажиров. В момент остановки автобуса пассажиров в салоне не было. Также выяснилось, что мужчину ранее уже привлекали к ответственности за управление легковым авто в пьяном состоянии. Его лишали водительских прав.
В отношении нарушителя составили административный материал за управление транспортом без водительских прав (ч 2 ст. 12.7 КоАП РФ). Помимо этого, за повторное управление авто в нетрезвом состоянии в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 1 ст. 264.1 УК РФ. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.