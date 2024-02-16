Под Белгородом поймали пьяного водителя автобуса

Во время проверки правоохранители установили, что 43-летний водитель является индивидуальным предпринимателем и занимается коммерческими перевозками пассажиров. В момент остановки автобуса пассажиров в салоне не было. Также выяснилось, что мужчину ранее уже привлекали к ответственности за управление легковым авто в пьяном состоянии. Его лишали водительских прав.