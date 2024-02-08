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Полиция

Не заметил три машины ДПС: пьяный подросток под Белгородом пытался скрыться на авто

8 февраля 2024, 10:49
Фото: 1MI
Полиция

Белгородца оштрафовали за то, что он дал своё авто пьяному подростку

В Белгородской области наказали подростка, севшего за руль пьяным, а также владельца машины. Несовершеннолетний на автомобиле пытался скрыться от правоохранителей, но не справился с управлением. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Полиция поймала пьяного подростка за рулём чужого автомобиля. В машине ехал и владелец, который утверждал, что он не пьян.

Вечером 4 февраля в районе села Хохлово в Белгородском районе автоинспекторы заметили ВАЗ и попытались его остановить. Молодой человек, сидевший за рулём, решил скрыться от правоохранителей. Полицейские начали преследовать авто. К ним присоединились коллеги из Корочанского района.

Во время погони водитель грубо нарушал ПДД. В итоге автомобилист не справился с управлением и съехал в кювет. Его задержали. Оказалось, что за рулём был 17-летний юноша. У него и его пассажира, 40-летнего владельца автомобиля, сотрудники полиции заметили признаки алкогольного опьянения. Проходить медосвидетельствование подросток отказался.

Задержанный взрослый утверждал, что он трезв. Они вместе с подростком, по его словам, ехали в Белгород. Мужчина также заявил, что они не остановились, потому что якобы не заметили три экипажа ДПС.

На подростка составили протоколы за невыполнение требований об остановке, отказ от медосвидетельствования, а также выезд на встречку. Известно, что парень и ранее попадал в поле зрения полиции из-за кражи. Сам юноша и его мать стоят на учёте.

На 40-летнего владельца авто тоже составили протокол за передачу права управления. Ему грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Напомним, осенью в Борисовском районе полиция поймала после погони пьяного водителя. Мужчина пытался скрыться от правоохранителей в лесу.

Пьяный подросток пытался скрыться от полиции
Видео: УМВД по Белгородской области
Пьяный белгородец уходил от погони полиции, бросил машину и пытался сбежать в лес
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