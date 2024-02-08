Не заметил три машины ДПС: пьяный подросток под Белгородом пытался скрыться на авто

Во время погони водитель грубо нарушал ПДД. В итоге автомобилист не справился с управлением и съехал в кювет. Его задержали. Оказалось, что за рулём был 17-летний юноша. У него и его пассажира, 40-летнего владельца автомобиля, сотрудники полиции заметили признаки алкогольного опьянения. Проходить медосвидетельствование подросток отказался.