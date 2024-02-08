Не заметил три машины ДПС: пьяный подросток под Белгородом пытался скрыться на авто

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Полиция поймала пьяного подростка за рулём чужого автомобиля. В машине ехал и владелец, который утверждал, что он не пьян.
Вечером 4 февраля в районе села Хохлово в Белгородском районе автоинспекторы заметили ВАЗ и попытались его остановить. Молодой человек, сидевший за рулём, решил скрыться от правоохранителей. Полицейские начали преследовать авто. К ним присоединились коллеги из Корочанского района.
Во время погони водитель грубо нарушал ПДД. В итоге автомобилист не справился с управлением и съехал в кювет. Его задержали. Оказалось, что за рулём был 17-летний юноша. У него и его пассажира, 40-летнего владельца автомобиля, сотрудники полиции заметили признаки алкогольного опьянения. Проходить медосвидетельствование подросток отказался.
Задержанный взрослый утверждал, что он трезв. Они вместе с подростком, по его словам, ехали в Белгород. Мужчина также заявил, что они не остановились, потому что якобы не заметили три экипажа ДПС.
На подростка составили протоколы за невыполнение требований об остановке, отказ от медосвидетельствования, а также выезд на встречку. Известно, что парень и ранее попадал в поле зрения полиции из-за кражи. Сам юноша и его мать стоят на учёте.
На 40-летнего владельца авто тоже составили протокол за передачу права управления. Ему грозит штраф до 30 тыс. рублей.
Напомним, осенью в Борисовском районе полиция поймала после погони пьяного водителя. Мужчина пытался скрыться от правоохранителей в лесу.