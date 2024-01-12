В Белгородском районе поймали иностранца с поддельным водительским удостоверением

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Белгородском районе полиция поймала иностранца с поддельными водительскими правами. Против гражданина одной из стран Центральной Азии возбудили уголовное дело.
8 января в Комсомольском сотрудники полиции остановили 44-летнего водителя иномарки. Он предъявил правоохранителям своё водительское удостоверение, но к его подлинности возникли вопросы. Документ у мужчины изъяли. Вскоре специалисты выяснили, что это подделка, поэтому автомобилиста увезли в отдел.
Как установили полицейские, мужчина у себя на родине прошёл обучение для получения прав, но экзамен сдать не смог. Поэтому он выбрал более простой путь и купил поддельное удостоверение, предоставив для него свои фото и данные.
В отношении иностранца возбудили уголовное дело по факту пособничества в изготовлении поддельного документа. За это мужчине грозит до трёх лет колонии.
Напомним, в декабре выпивший иностранец угнал машину у водителя такси. Инцидент произошёл в Алексеевском горокруге. При этом водительских прав у угонщика не было. Вскоре подозреваемого задержали.