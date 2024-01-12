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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Водительские права

В Белгородском районе поймали иностранца с поддельным водительским удостоверением

12 января 2024, 10:03
Фото: 1MI
Водительские права

Под Белгородом завели уголовное дело на приехавшего из Центральной Азии мужчину

Мужчина купил поддельное водительское удостоверение. В связи с этим против него возбудили уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.

В Белгородском районе полиция поймала иностранца с поддельными водительскими правами. Против гражданина одной из стран Центральной Азии возбудили уголовное дело.

8 января в Комсомольском сотрудники полиции остановили 44-летнего водителя иномарки. Он предъявил правоохранителям своё водительское удостоверение, но к его подлинности возникли вопросы. Документ у мужчины изъяли. Вскоре специалисты выяснили, что это подделка, поэтому автомобилиста увезли в отдел.

Как установили полицейские, мужчина у себя на родине прошёл обучение для получения прав, но экзамен сдать не смог. Поэтому он выбрал более простой путь и купил поддельное удостоверение, предоставив для него свои фото и данные.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по факту пособничества в изготовлении поддельного документа. За это мужчине грозит до трёх лет колонии.

Напомним, в декабре выпивший иностранец угнал машину у водителя такси. Инцидент произошёл в Алексеевском горокруге. При этом водительских прав у угонщика не было. Вскоре подозреваемого задержали.

Пьяный иностранец без водительских прав угнал у белгородского таксиста машину
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Иностранец#Уголовное дело#Автомобиль#Подделка#Водительские права#Белгород#Наталья Корявых
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