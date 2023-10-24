Пьяный белгородец уходил от погони полиции, бросил машину и пытался сбежать в лес

Вечером 21 октября в дежурную часть позвонили очевидцы и сообщили, что около магазина в селе Чуланово находится иномарка, водитель которой сель за руль выпившим. Автоинспекторы приехали по указанному адресу и заметили отъезжающее авто. Гаишники потребовали от автомобилиста остановиться, но он их проигнорировал и продолжил ехать.