Пьяный белгородец уходил от погони полиции, бросил машину и пытался сбежать в лес

Posted 24 октября, 08:32
Published 24 октября, 08:32
Modified 24 октября, 08:34
Updated 24 октября, 08:34
В Борисовском районе правоохранители задержали нетрезвого водителя. Он пытался скрыться от полиции.
Вечером 21 октября в дежурную часть позвонили очевидцы и сообщили, что около магазина в селе Чуланово находится иномарка, водитель которой сель за руль выпившим. Автоинспекторы приехали по указанному адресу и заметили отъезжающее авто. Гаишники потребовали от автомобилиста остановиться, но он их проигнорировал и продолжил ехать.
Мужчина устал от погоди и подъехал к лесу. Он вышел из авто и попытался убежать, но его задержали. Нарушителем оказался 39-летний местный житель. То, что он сел пьяным за руль, подтвердило медосвидетельствование.
В отношении белгородца составили административные материалы за пьяное вождение и невыполнение законного требования об остановке.
Напомним, ранее в Белгородской области гаишники поймали выпившего африканца, который на территории России находился незаконно. Его остановили из-за спущенного переднего колеса.