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Posted 24 октября, 08:32

Published 24 октября, 08:32

Modified 24 октября, 08:34

Updated 24 октября, 08:34

Полиция поймала пьяного водителя после погони в Белгородской области

Пьяный белгородец уходил от погони полиции, бросил машину и пытался сбежать в лес

24 октября 2023, 08:32
Фото: 1MI

Полиция поймала пьяного водителя после погони в Белгородской области

Очевидцы сообщили в полицию, что возле магазина находится автомобиль, которым управляет выпивший мужчина. Он попытался скрыться от правоохранителей, но его задержали. Подробности рассказали в региональном УМВД.
Сюжет
УМВД

В Борисовском районе правоохранители задержали нетрезвого водителя. Он пытался скрыться от полиции.

Вечером 21 октября в дежурную часть позвонили очевидцы и сообщили, что около магазина в селе Чуланово находится иномарка, водитель которой сель за руль выпившим. Автоинспекторы приехали по указанному адресу и заметили отъезжающее авто. Гаишники потребовали от автомобилиста остановиться, но он их проигнорировал и продолжил ехать.

Мужчина устал от погоди и подъехал к лесу. Он вышел из авто и попытался убежать, но его задержали. Нарушителем оказался 39-летний местный житель. То, что он сел пьяным за руль, подтвердило медосвидетельствование.

В отношении белгородца составили административные материалы за пьяное вождение и невыполнение законного требования об остановке.

Напомним, ранее в Белгородской области гаишники поймали выпившего африканца, который на территории России находился незаконно. Его остановили из-за спущенного переднего колеса.

Под Белгородом поймали пьяного африканца, который незаконно находился в России
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#Белгородская область#Дорога#Полиция#УМВД#Борисовский район#Авто#Пьяный водитель#Белгород#Наталья Корявых#Гаишники
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