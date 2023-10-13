Под Белгородом поймали пьяного африканца, который незаконно находился в России

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Строителе Яковлевского горокруга 8 октября внимание сотрудников ДПС привлекло отечественного авто со спущенным передним колесом. Они остановили водителя — 38-летнего африканца.
Автомобилист вышел из машины босиком и обул резиновые сапоги не на ту ногу. Он был явно пьян. Его выдали шаткая походка и стойкий запах алкоголя. Проведённое медосвидетельствование это подтвердило — 1,356 мг/л. Это превышает допустимую норму алкоголя в крови в восемь раз.
Более того, у мужчины уже закончилась регистрация, и на территории России он находился незаконно. Африканца на десять суток арестовали за пьяное вождение. Затем его накажут за нарушение режима пребывания в РФ. Лицо, которое передало нарушителю автомобиль, тоже привлекут к ответственности.
Напомним, в тот же день автоинспекторы задержали другого пьяного водителя в Яковлевском округе. Мужчина выпил алкоголь, который у него был, и поехал за добавкой.