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ГИБДД

Под Белгородом поймали пьяного африканца, который незаконно находился в России

13 октября 2023, 09:18
Фото: 1MI
ГИБДД
Мужчина из Африки ехал за рулём ВАЗ-2114. Его остановили из-за спущенного переднего колеса. Африканец вышел из машины босиком и еле обул резиновые сапоги. Как оказалось, он был пьян. Подробности сообщили в региональном УМВД.

В Строителе Яковлевского горокруга 8 октября внимание сотрудников ДПС привлекло отечественного авто со спущенным передним колесом. Они остановили водителя — 38-летнего африканца.

Автомобилист вышел из машины босиком и обул резиновые сапоги не на ту ногу. Он был явно пьян. Его выдали шаткая походка и стойкий запах алкоголя. Проведённое медосвидетельствование это подтвердило — 1,356 мг/л. Это превышает допустимую норму алкоголя в крови в восемь раз.

Более того, у мужчины уже закончилась регистрация, и на территории России он находился незаконно. Африканца на десять суток арестовали за пьяное вождение. Затем его накажут за нарушение режима пребывания в РФ. Лицо, которое передало нарушителю автомобиль, тоже привлекут к ответственности.

Напомним, в тот же день автоинспекторы задержали другого пьяного водителя в Яковлевском округе. Мужчина выпил алкоголь, который у него был, и поехал за добавкой.

Проверка на алкогольное опьянение
Видео: УМВД по Белгородской области
Пьяный белгородец поехал за новой бутылкой и неудачно попытался обмануть ГИБДД
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