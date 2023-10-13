Под Белгородом поймали пьяного африканца, который незаконно находился в России

Более того, у мужчины уже закончилась регистрация, и на территории России он находился незаконно. Африканца на десять суток арестовали за пьяное вождение. Затем его накажут за нарушение режима пребывания в РФ. Лицо, которое передало нарушителю автомобиль, тоже привлекут к ответственности.