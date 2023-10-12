Пьяный белгородец поехал за новой бутылкой и неудачно попытался обмануть ГИБДД

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Госавтоинспекторы поймали на дороге пьяного водителя. 38-летний житель Яковлевского горокруга и ранее попадался на нетрезвом вождении.
Поздно вечером 8 октября сотрудники ДПС заметили отечественное авто, у которого горела только одна фара. Водитель понял, что привлёк внимание полиции, поэтому нарочито соблюдал правила дорожного движения — ехал со скоростью 20 км/ч, а когда патрульные с ним поравнялись, даже поприветствовал их жестом.
Правоохранители заметили, что автомобилист был пьян. Он на месте согласился провести медосвидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови у белгородца. Как оказалось, мужчина выпивал у себя дома. У него закончился алкоголь, поэтому водитель решил поехать за добавкой.
За повторное пьяное вождение против водителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии. У него также могут конфисковать авто по решению суда.