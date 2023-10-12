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ДПС

Пьяный белгородец поехал за новой бутылкой и неудачно попытался обмануть ГИБДД

12 октября 2023, 11:07
Фото: 1MI
ДПС
Мужчину ранее уже ловили на нетрезвом вождении. В этот раз он выпивал у себя дома. Когда у белгородца закончился алкоголь, он отправился за добавкой, но привлёк внимание полиции. Подробности сообщили в УГИБДД по региону.

Госавтоинспекторы поймали на дороге пьяного водителя. 38-летний житель Яковлевского горокруга и ранее попадался на нетрезвом вождении.

Поздно вечером 8 октября сотрудники ДПС заметили отечественное авто, у которого горела только одна фара. Водитель понял, что привлёк внимание полиции, поэтому нарочито соблюдал правила дорожного движения — ехал со скоростью 20 км/ч, а когда патрульные с ним поравнялись, даже поприветствовал их жестом.

Правоохранители заметили, что автомобилист был пьян. Он на месте согласился провести медосвидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови у белгородца. Как оказалось, мужчина выпивал у себя дома. У него закончился алкоголь, поэтому водитель решил поехать за добавкой.

За повторное пьяное вождение против водителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии. У него также могут конфисковать авто по решению суда.

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#Белгородская область#Гибдд#Уголовное дело#Полиция#Пьяный водитель#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский горокруг
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