Пьяный белгородец поехал за новой бутылкой и неудачно попытался обмануть ГИБДД

Мужчину ранее уже ловили на нетрезвом вождении. В этот раз он выпивал у себя дома. Когда у белгородца закончился алкоголь, он отправился за добавкой, но привлёк внимание полиции. Подробности сообщили в УГИБДД по региону.

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