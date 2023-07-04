Пьяный молодой водитель на Kia въехал в столб: пострадали двое пассажиров-подростков

В Ближней Игуменке в Белгородском районе 33-летний водитель «Газели» выехал на встречку и столкнулся с ВАЗом. В аварии пострадали водитель легковушки и его пассажирка. Медосвидетельствование на опьянение виновник ДТП проходить отказался.