Пьяный молодой водитель на Kia въехал в столб: пострадали двое пассажиров-подростков

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В Губкине по вине пьяного водителя пострадали двое подростков. ДТП произошло накануне на трассе Бобровы Дворы — Чаплыжное. 22-летний парень за рулём Kia съехал с дороги, машина врезалась в столб. Травмы получили его 17-летний и 15-летний пассажиры.
В Ближней Игуменке в Белгородском районе 33-летний водитель «Газели» выехал на встречку и столкнулся с ВАЗом. В аварии пострадали водитель легковушки и его пассажирка. Медосвидетельствование на опьянение виновник ДТП проходить отказался.
В Алексеевском округе на трассе Белгород — Новый Оскол — Советское — Ильинка — Алексеевка 21-летний водитель иномарки не уступил дорогу отечественному авто. Пострадали водитель ВАЗа и его 19-летняя пассажирка.
В Ракитянском районе 38-летний водитель Mercedes при повороте наехал на 61-летнего пешехода. Последний получил травмы.