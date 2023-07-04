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Пьяный молодой водитель на Kia въехал в столб: пострадали двое пассажиров-подростков

4 июля 2023, 10:22
Фото: 1MI

В Белгородской области в ДТП пострадали два подростка

Пьяный водитель съехал с трассы, иномарка врезалась в столб. Травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров, сообщили в региональном УМВД.
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ДТП

В Губкине по вине пьяного водителя пострадали двое подростков. ДТП произошло накануне на трассе Бобровы Дворы — Чаплыжное. 22-летний парень за рулём Kia съехал с дороги, машина врезалась в столб. Травмы получили его 17-летний и 15-летний пассажиры.

В Ближней Игуменке в Белгородском районе 33-летний водитель «Газели» выехал на встречку и столкнулся с ВАЗом. В аварии пострадали водитель легковушки и его пассажирка. Медосвидетельствование на опьянение виновник ДТП проходить отказался.

В Алексеевском округе на трассе Белгород — Новый Оскол — Советское — Ильинка — Алексеевка 21-летний водитель иномарки не уступил дорогу отечественному авто. Пострадали водитель ВАЗа и его 19-летняя пассажирка.

В Ракитянском районе 38-летний водитель Mercedes при повороте наехал на 61-летнего пешехода. Последний получил травмы.

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#Наталья Корявых#ДТП#Происшествия#Авто#Водители#Трасса#Белгородская область#Пьяный водитель#Подростки
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