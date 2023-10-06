Пьяный водитель КамАЗа попал в ДТП на белгородской трассе

В Белгородском районе в селе Соломино 32-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. В аварии пострадали водитель ВАЗа, его 39-летний пассажир, а также водитель иномарки вместе с 43-летним пассажиром.