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ДТП в Белгородской области

Пьяный водитель КамАЗа попал в ДТП на белгородской трассе

6 октября 2023, 08:13
Фото: 1MI
ДТП в Белгородской области
Авария произошла в Алексеевском горокруге. Водитель не справился с управлением, грузовик опрокинулся. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Пьяный водитель КамАЗа с прицепом пострадал в ДТП в Белгородской области. Авария произошла в Алексеевском горокруге на трассе Валуйки — Алексеевка — Красное. 56-летний водитель грузовика не справился с управлением. Авто опрокинулось. Сам водитель получил травмы.

Также в округе на трассе М-4 «Дон» 52-летний водитель КамАЗа с прицепом столкнулся с ВАЗом. Пострадали оба автомобилиста.

В Белгороде 35-летний водитель Renault сбил 70-летнюю пенсионерку, когда ехал по малой ул. Победы. Женщина переходила дорогу по регулируемому переходу. Мужчина с места происшествия скрылся, белгородка пострадала.

Ещё одна авария произошла на улице Губкина. Водитель иномарки при повороте наехал на велосипедиста. Последний получил травмы.

В Белгородском районе в селе Соломино 32-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. В аварии пострадали водитель ВАЗа, его 39-летний пассажир, а также водитель иномарки вместе с 43-летним пассажиром.

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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Белгородский район#Аварии#Водители#КамАЗ#Велосипедист#Белгород#Наталья Корявых#Алексеевский горокруг
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