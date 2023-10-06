Пьяный водитель КамАЗа попал в ДТП на белгородской трассе

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Пьяный водитель КамАЗа с прицепом пострадал в ДТП в Белгородской области. Авария произошла в Алексеевском горокруге на трассе Валуйки — Алексеевка — Красное. 56-летний водитель грузовика не справился с управлением. Авто опрокинулось. Сам водитель получил травмы.
Также в округе на трассе М-4 «Дон» 52-летний водитель КамАЗа с прицепом столкнулся с ВАЗом. Пострадали оба автомобилиста.
В Белгороде 35-летний водитель Renault сбил 70-летнюю пенсионерку, когда ехал по малой ул. Победы. Женщина переходила дорогу по регулируемому переходу. Мужчина с места происшествия скрылся, белгородка пострадала.
Ещё одна авария произошла на улице Губкина. Водитель иномарки при повороте наехал на велосипедиста. Последний получил травмы.
В Белгородском районе в селе Соломино 32-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. В аварии пострадали водитель ВАЗа, его 39-летний пассажир, а также водитель иномарки вместе с 43-летним пассажиром.