Пьяный водитель в Белгородской области сбил коляску с двухлетней девочкой

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В селе Долгая Поляна Старооскольского горокруга по вине пьяного водителя пострадал двухлетний ребёнок. ДТП произошло накануне вечером. Nissan X-Trail, за рулём которого был 44-летний водитель, наехал на детскую коляску с маленькой девочкой. Рядом находилась её мать. Коляска упала, а малышка выпала оттуда. Девочка получила травмы, её госпитализировали в травматологическое отделение.
Ещё одна авария в горокруге произошла в селе Федосеевка. 14-летний подросток за рулём мопеда без прав не рассчитал расстояние до ехавшего рядом автомобиля «Лада». Транспортные средства столкнулись. Несовершеннолетний получил травмы. Его тоже положили в больницу.
В тот же день в Красногвардейском районе на трассе Бирюч — Калиново — Никитовка 34-летняя женщина за рулём Audi превысила скорость и съехала в кювет. Автомобиль опрокинулся. Сама автомобилистка пострадала.
Две аварии произошло накануне в Белгороде. На улице Лосева Kia, за рулём которой была 35-летняя женщина, наехала на 5-летнего ребёнка. Он получил травмы.
На перекрёстке Коммунальной и Рабочей 59-летняя автомобилистка на Mitsubishi Lancer не уступила дорогу ВАЗу под управлением 18-летнего водителя. Последний выехал на встречку и врезался в Renault. В аварии пострадал 33-летний пассажир отечественного авто.