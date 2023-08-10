Пьяный водитель в Белгородской области сбил коляску с двухлетней девочкой

В селе Долгая Поляна Старооскольского горокруга по вине пьяного водителя пострадал двухлетний ребёнок. ДТП произошло накануне вечером. Nissan X-Trail, за рулём которого был 44-летний водитель, наехал на детскую коляску с маленькой девочкой. Рядом находилась её мать. Коляска упала, а малышка выпала оттуда. Девочка получила травмы, её госпитализировали в травматологическое отделение.