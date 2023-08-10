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Пьяный водитель в Белгородской области сбил коляску с двухлетней девочкой

Пьяный водитель в Белгородской области сбил коляску с двухлетней девочкой

10 августа 2023, 08:18
Фото: 1MI
Коляска опрокинулась, ребёнок выпал. Девочку положили в больницу, сообщили в региональном УМВД. За минувшие сутки в авариях в регионе ранены ещё двое несовершеннолетних: в Старооскольском горокруге пострадал 14-летний мопедист, а в Белгороде сбили 5-летнего мальчика.
Сюжет
ДТП

В селе Долгая Поляна Старооскольского горокруга по вине пьяного водителя пострадал двухлетний ребёнок. ДТП произошло накануне вечером. Nissan X-Trail, за рулём которого был 44-летний водитель, наехал на детскую коляску с маленькой девочкой. Рядом находилась её мать. Коляска упала, а малышка выпала оттуда. Девочка получила травмы, её госпитализировали в травматологическое отделение.

Ещё одна авария в горокруге произошла в селе Федосеевка. 14-летний подросток за рулём мопеда без прав не рассчитал расстояние до ехавшего рядом автомобиля «Лада». Транспортные средства столкнулись. Несовершеннолетний получил травмы. Его тоже положили в больницу.

В тот же день в Красногвардейском районе на трассе Бирюч — Калиново — Никитовка 34-летняя женщина за рулём Audi превысила скорость и съехала в кювет. Автомобиль опрокинулся. Сама автомобилистка пострадала.

Две аварии произошло накануне в Белгороде. На улице Лосева Kia, за рулём которой была 35-летняя женщина, наехала на 5-летнего ребёнка. Он получил травмы.

На перекрёстке Коммунальной и Рабочей 59-летняя автомобилистка на Mitsubishi Lancer не уступила дорогу ВАЗу под управлением 18-летнего водителя. Последний выехал на встречку и врезался в Renault. В аварии пострадал 33-летний пассажир отечественного авто.

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