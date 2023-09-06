На белгородской трассе в мотоблок пьяного водителя врезалась «Приора»

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
За сутки в Белгородской области зарегистрировали три аварии с пострадавшими. Участником одного из ДТП стал мотоблок.
Авария произошла в Корочанском районе на 7-м км автодороги Короча — Губкин — граница Курской области. ВАЗ-217030 въехал в мотоблок Sturm. По предварительным данным, 31-летний водитель авто не смог удержать безопасную дистанцию. Интересно, что за рулём мотоблока был 38-летний нетрезвый мужчина. В аварии в итоге пострадала 43-летняя пассажирка мотоблока.
Утром 5 сентября в ДТП попал 26-летний водитель Toyota Camry. Мужчина ехал по улице Мичурина в сторону улицы Чичерина в Белгороде. По предварительным данным, он на повороте не уступил дорогу 33-летней женщине на Nissan Qashqai. Белгородка получила травмы.
Авария на улице Севастопольской, 69 в Губкине произошла накануне в 21:10. Volkswagen Jetta, за рулём которого был 22-летний водитель, наехал на 46-летнюю женщину, переходившую дорогу не по пешеходному переходу. Белгородка пострадала.