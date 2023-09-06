На белгородской трассе в мотоблок пьяного водителя врезалась «Приора»

Авария произошла в Корочанском районе на 7-м км автодороги Короча — Губкин — граница Курской области. ВАЗ-217030 въехал в мотоблок Sturm. По предварительным данным, 31-летний водитель авто не смог удержать безопасную дистанцию. Интересно, что за рулём мотоблока был 38-летний нетрезвый мужчина. В аварии в итоге пострадала 43-летняя пассажирка мотоблока.