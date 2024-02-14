Под Белгородом поймали подростка, севшего за руль мотоцикла без прав

Posted Вчера, 15:49
Published Вчера, 15:49
Modified Вчера, 15:49
Updated Вчера, 15:49
В Корочанском районе полиция задержала юного водителя мотоцикла «Иж». За рулём сидел подросток без водительского удостоверения.
В селе Жигайловка внимание инспекторов ДПС привлёк мотоцикл. Оказалось, что за рулём был юноша, которому едва исполнилось 16 лет. Водительских прав у парня не было, хотя он уверял правоохранителей, что вскоре пройдёт необходимое обучение.
На правонарушителя составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). Нарушителям за это грозит штраф в размере 5-15 тыс. рублей.
Напомним, ранее в Корочанском районе инспекторы ДПС задержали пьяного подростка за рулём отечественного авто, который пытался скрыться. Рядом с парнем сидел взрослый владелец машины, который утверждал, что он не пьян. Мужчине тоже грозил штраф.