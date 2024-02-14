Под Белгородом поймали подростка, севшего за руль мотоцикла без прав

В селе Жигайловка внимание инспекторов ДПС привлёк мотоцикл. Оказалось, что за рулём был юноша, которому едва исполнилось 16 лет. Водительских прав у парня не было, хотя он уверял правоохранителей, что вскоре пройдёт необходимое обучение.