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Posted Вчера, 15:49

Published Вчера, 15:49

Modified Вчера, 15:49

Updated Вчера, 15:49

ДПС

Под Белгородом поймали подростка, севшего за руль мотоцикла без прав

14 февраля 2024, 15:49
Фото: 1MI
ДПС

Подростка на мотоцикле под Белгородом задержала полиция

В Корочанском районе автоинспекторы остановили водителя мотоцикла «Иж». Оказалось, что за рулём сидел парень, которому едва исполнилось 16 лет. На него составили протокол, сообщили в региональном УМВД.

В Корочанском районе полиция задержала юного водителя мотоцикла «Иж». За рулём сидел подросток без водительского удостоверения.

В селе Жигайловка внимание инспекторов ДПС привлёк мотоцикл. Оказалось, что за рулём был юноша, которому едва исполнилось 16 лет. Водительских прав у парня не было, хотя он уверял правоохранителей, что вскоре пройдёт необходимое обучение.

На правонарушителя составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). Нарушителям за это грозит штраф в размере 5-15 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Корочанском районе инспекторы ДПС задержали пьяного подростка за рулём отечественного авто, который пытался скрыться. Рядом с парнем сидел взрослый владелец машины, который утверждал, что он не пьян. Мужчине тоже грозил штраф.

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#Белгородская область#Происшествия#Полиция#Корочанский район#Мотоцикл#Подросток#Белгород#Наталья Корявых
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