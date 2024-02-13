Подросток и двое его приятелей обчищали чужие машины и сливали из них бензин

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Полиция поймала троих белгородцев, которые обкрадывали чужие машины и сливали топливо. В этой группе состояли 36-летний мужчина, 18-летний парень и 17-летний подросток.
Как установили правоохранители, молодые люди совершили кражи в январе в Майском, Северном и Дубовом в Белгородском районе. Подозреваемые ночью приезжали на автомобиле старшего мужчины. Выбирали злоумышленники отечественные автомобили. Они вскрывали замки и похищали оттуда ценные вещи: магнитолы, колонки, инструменты. Кроме того, белгородцы сливали бензин. Сумма причинённого ущерба составила 16 тыс. рублей.
Большую часть похищенных вещей нашли в гараже одного из фигурантов. Возбуждено уголовное дело по факту кражи группой лиц по предварительному сговору. Белгородцам грозит до пяти лет колонии.
Ранее в кражах из автомобилей в Белгороде заподозрили мужчину из Сочи. Он специально приехал в город, чтобы подзаработать на этом.