Подросток и двое его приятелей обчищали чужие машины и сливали из них бензин

Как установили правоохранители, молодые люди совершили кражи в январе в Майском, Северном и Дубовом в Белгородском районе. Подозреваемые ночью приезжали на автомобиле старшего мужчины. Выбирали злоумышленники отечественные автомобили. Они вскрывали замки и похищали оттуда ценные вещи: магнитолы, колонки, инструменты. Кроме того, белгородцы сливали бензин. Сумма причинённого ущерба составила 16 тыс. рублей.