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Published Сегодня, 08:20

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Полиция

Подросток и двое его приятелей обчищали чужие машины и сливали из них бензин

13 февраля 2024, 08:20
Фото: 1MI
Полиция

Трое белгородцев выносили магнитолы из чужих машин и сливали бензин

Группа состояла из 36-летнего мужчины, 18-летнего парня и 17-летнего подростка. Общая сумма причинённого ими ущерба составила 16 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.

Полиция поймала троих белгородцев, которые обкрадывали чужие машины и сливали топливо. В этой группе состояли 36-летний мужчина, 18-летний парень и 17-летний подросток.

Как установили правоохранители, молодые люди совершили кражи в январе в Майском, Северном и Дубовом в Белгородском районе. Подозреваемые ночью приезжали на автомобиле старшего мужчины. Выбирали злоумышленники отечественные автомобили. Они вскрывали замки и похищали оттуда ценные вещи: магнитолы, колонки, инструменты. Кроме того, белгородцы сливали бензин. Сумма причинённого ущерба составила 16 тыс. рублей.

Большую часть похищенных вещей нашли в гараже одного из фигурантов. Возбуждено уголовное дело по факту кражи группой лиц по предварительному сговору. Белгородцам грозит до пяти лет колонии.

Ранее в кражах из автомобилей в Белгороде заподозрили мужчину из Сочи. Он специально приехал в город, чтобы подзаработать на этом.

Украденные вещи из автомобилейУкраденные вещи из автомобилей
Украденные вещи из автомобилейУкраденные вещи из автомобилей
Украденные вещи из автомобилейУкраденные вещи из автомобилей
Украденные вещи из автомобилейУкраденные вещи из автомобилей
Украденные вещи из автомобилейУкраденные вещи из автомобилей
Украденные вещи из автомобилей
Фото: УМВД по Белгородской области
В Белгород приезжал специально: сочинец обворовывал машины посетителей «Санта Моники»
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Уголовное дело#Кража#Автомобиль#Полиция#Подросток#Белгород#Наталья Корявых
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