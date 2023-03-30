«Первый форточник Старого Оскола» угнал Chevrolet и обокрал салон красоты

В тот же день правоохранителям поступило сообщение от 35-летней женщины — владелицы салона красоты в этом же районе. По её словам, в помещение через окно залез неизвестный. Он украл косметику, машинку для перманентного макияжа, аппарат для педикюра, телевизор и другое имущество на общую сумму около 200 тыс. рублей, а также более 23 тыс. рублей наличными.