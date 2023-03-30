«Первый форточник Старого Оскола» угнал Chevrolet и обокрал салон красоты

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Бывшего вора задержали в Старом Осколе за угон автомобиля и проникновение в салон красоты. 50-летний злоумышленник в 90-е прослыл первым форточником города, а в тюрьме провёл в общей сложности 20 лет.
27 марта в отдел полиции обратился 31-летний местный житель и сообщил о пропаже своей иномарки. Машина была припаркована около дома в микрорайоне Дубрава.
В тот же день правоохранителям поступило сообщение от 35-летней женщины — владелицы салона красоты в этом же районе. По её словам, в помещение через окно залез неизвестный. Он украл косметику, машинку для перманентного макияжа, аппарат для педикюра, телевизор и другое имущество на общую сумму около 200 тыс. рублей, а также более 23 тыс. рублей наличными.
Ночью 29 марта внимание патрульных привлекли мужчины, толкавшие иномарку. Один из них скрылся. Как объяснил задержанный, приятель предложил покататься, но в машине закончился бензин. Розыски подозреваемого в угоне и краже продолжились.
Вскоре мужчину задержали. Полицейским он был хорошо знаком.
Его личность оказалась известной оперативникам и ветеранам УгРо. В 90-е мужчина слыл первым форточником Оскола. Благодаря худощавому телосложению и невысокому росту, он умудрялся протиснуться в самые узкие форточки с целью совершения краж.
из релиза УМВД по Старому Осколу
Иномарку он угнал, поскольку ключи хозяин оставил в замке зажигания. На машине злоумышленник хотел уехать домой, но увидел салон красоты и решил вспомнить былое. В помещение он залез через окно, а похищенное увёз к себе домой. После этого он встретился с другом. Часть украденного изъяли полицейские.
Против старооскольца возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.