В Белгород приезжал специально: сочинец обворовывал машины посетителей «Санта Моники»

По информации «Фонаря», двое мужчин написали заявление в полицию о том, что из их автомобилей пропали ценные вещи. Сообщалось, что потерпевших может быть и больше, поскольку злоумышленник забирал только часть денег. В связи с этим сразу обнаружить пропажу могли не все.