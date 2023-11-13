В Белгород приезжал специально: сочинец обворовывал машины посетителей «Санта Моники»

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Полиция нашла, кто обворовывал машины белгородцев, посещающих фитнес-центр «Санта Моника» на проезде Автомобилистов. Как оказалось, подозреваемый специально приехал в Белгород из Сочи.
По информации «Фонаря», двое мужчин написали заявление в полицию о том, что из их автомобилей пропали ценные вещи. Сообщалось, что потерпевших может быть и больше, поскольку злоумышленник забирал только часть денег. В связи с этим сразу обнаружить пропажу могли не все.
Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого. Как уточнили в УМВД, это 42-летний житель Сочи. Его задержали белгородские полицейские в ходе служебной командировке по месту жительства.
Выяснилось, что сочинец приехал в Белгород целенаправленно — он хотел подзаработать на кражах из авто. Фигурант с помощью специального приспособления отпирал двери и заглушал сигнализацию. Сумма причинённого им ущерба составила порядка 300 тыс. рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет колонии. Мужчину уже заключили под стражу.