Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Полиция

В Белгород приезжал специально: сочинец обворовывал машины посетителей «Санта Моники»

13 ноября 2023, 15:01
Фото: 1MI
Полиция

Полиция поймала подозреваемого в кражах из автомобилей белгородцев

Подозреваемый приехал в Белгород, чтобы подзаработать на автомобильных кражах. Задержали мужчину по месту жительства, сообщили в региональном УМВД.

Полиция нашла, кто обворовывал машины белгородцев, посещающих фитнес-центр «Санта Моника» на проезде Автомобилистов. Как оказалось, подозреваемый специально приехал в Белгород из Сочи.

По информации «Фонаря», двое мужчин написали заявление в полицию о том, что из их автомобилей пропали ценные вещи. Сообщалось, что потерпевших может быть и больше, поскольку злоумышленник забирал только часть денег. В связи с этим сразу обнаружить пропажу могли не все.

Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого. Как уточнили в УМВД, это 42-летний житель Сочи. Его задержали белгородские полицейские в ходе служебной командировке по месту жительства.

Выяснилось, что сочинец приехал в Белгород целенаправленно — он хотел подзаработать на кражах из авто. Фигурант с помощью специального приспособления отпирал двери и заглушал сигнализацию. Сумма причинённого им ущерба составила порядка 300 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет колонии. Мужчину уже заключили под стражу.

Телевизор и приставка вместо свободы: белгородец обокрал пенсионера
Узнать подробнее
Читайте также:
«Первый форточник Старого Оскола» угнал Chevrolet и обокрал салон красотыБелгородке пришлось отдать полиции плюшевого медведя, полученного в подарок от парняБелгородец украл у работодателя 580 литров молока
#Белгородская область#Происшествия#Сочи#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Кражи из автомобилей
Подпишитесь
Лучшее предложение: в мэрии Белгорода объяснили покупку качелей с большой наценкой
Сегодня, 14:08
ИП заявил о фальсификации документов фирмой «ДиКК» из Старого Оскола
Сегодня, 14:03
Всё-таки снесут: что известно о судьбе детсада в строящемся Белом квартале
Сегодня, 13:27
Белгородские полицейские привлекли внимание прокуратуры своими доходами
Сегодня, 11:45
В Новый год со старой ёлкой: как Белгород украсят к Новому году
Сегодня, 09:09
Сначала проверка: эксперты узнают, почему детская площадка ушла под землю в Белгороде
Сегодня, 13:54