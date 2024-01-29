Староосколец пожалел молодую судимую незнакомку, а она его в благодарность обокрала

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Житель Старого Оскола подселил в свою квартиру девушку, а она в ответ его обокрала. Против 20-летней подозреваемой, которую ранее неоднократно судили, возбуждено уголовное дело.
Как установила полиция, 37-летний староосколец познакомился с девушкой в автобусе и пожалел её, когда узнал, что ей негде жить. Поэтому потерпевший впустил её в принадлежащую ему квартиру. Периодически они созванивались, но в один из дней оскольчанка не вышла на связь. Мужчина приехал в квартиру и обнаружил, что из дома исчезли шуруповёрт, игровая приставка, серебряные кольца и цепь, халат, нож и строительный степлер. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.
Староосколец обратился в правоохранительные органы. Против подозреваемой возбудили уголовное дело за кражу. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, в Белгородском районе 32-летний мужчина вломился в чужой дом и вынес телевизор и цифровую приставку. За это ему грозило до шести лет колонии.