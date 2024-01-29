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Кража

Староосколец пожалел молодую судимую незнакомку, а она его в благодарность обокрала

29 января 2024, 09:49
Фото: 1MI
Кража

Белгородка получит повторную судимость за кражи из квартиры

Мужчина пожалел девушку, которая рассказала, что ей негде жить. Он поселил её в своей квартире. Вскоре молодая оскольчанка его обокрала, сообщили в УМВД по Старому Осколу.

Житель Старого Оскола подселил в свою квартиру девушку, а она в ответ его обокрала. Против 20-летней подозреваемой, которую ранее неоднократно судили, возбуждено уголовное дело.

Как установила полиция, 37-летний староосколец познакомился с девушкой в автобусе и пожалел её, когда узнал, что ей негде жить. Поэтому потерпевший впустил её в принадлежащую ему квартиру. Периодически они созванивались, но в один из дней оскольчанка не вышла на связь. Мужчина приехал в квартиру и обнаружил, что из дома исчезли шуруповёрт, игровая приставка, серебряные кольца и цепь, халат, нож и строительный степлер. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Староосколец обратился в правоохранительные органы. Против подозреваемой возбудили уголовное дело за кражу. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Белгородском районе 32-летний мужчина вломился в чужой дом и вынес телевизор и цифровую приставку. За это ему грозило до шести лет колонии.

Телевизор и приставка вместо свободы: белгородец обокрал пенсионера
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Уголовное дело#Полиция#Новости Старого Оскола#Квартирная кража#Потерпевший#Наталья Корявых
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