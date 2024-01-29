Староосколец пожалел молодую судимую незнакомку, а она его в благодарность обокрала

Как установила полиция, 37-летний староосколец познакомился с девушкой в автобусе и пожалел её, когда узнал, что ей негде жить. Поэтому потерпевший впустил её в принадлежащую ему квартиру. Периодически они созванивались, но в один из дней оскольчанка не вышла на связь. Мужчина приехал в квартиру и обнаружил, что из дома исчезли шуруповёрт, игровая приставка, серебряные кольца и цепь, халат, нож и строительный степлер. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.