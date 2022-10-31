Двое белгородцев избили знакомого, обокрали и хотели сжечь

В феврале 2021 года 36-летний и 40-летний злоумышленники выпивали вместе со знакомым. Мужчины избили потерпевшего до потери сознания и обокрали дом. Они решили сжечь дом вместе с хозяином, чтобы скрыть следы преступления. Пострадавший вскоре пришёл в себя и успел спастись.