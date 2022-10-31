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Двое белгородцев избили знакомого, обокрали и хотели сжечь

31 октября 13:45
Фото: 1MI
Мужчин обвинили в нескольких эпизодах преступлений и приговорили к девяти и десяти годам в колонии, сообщили в региональной прокуратуре.

Двое жителей Шебекинского горокруга избили знакомого, обокрали и чуть не сожгли. Мужчина едва не погиб в пожаре, но пришёл в сознание и спасся.

В феврале 2021 года 36-летний и 40-летний злоумышленники выпивали вместе со знакомым. Мужчины избили потерпевшего до потери сознания и обокрали дом. Они решили сжечь дом вместе с хозяином, чтобы скрыть следы преступления. Пострадавший вскоре пришёл в себя и успел спастись.

Также известно, что 36-летний подсудимый в апреле 2022 года украл бензопилу. Мужчин приговорили девяти и десяти годам колонии строгого режима. Приговор ещё можно обжаловать.

Напомним, житель Саратовской области пытался убить белгородца из-за ссоры в шатре. Мужчина напал на оппонента с ножом дома у потерпевшего. В мае подросток в Старом Осколе избил знакомого до полусмерти.

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Шебекинский горокруг#Поджог#Попытка убийства#Ограбление
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