Двое белгородцев избили знакомого, обокрали и хотели сжечь

Двое жителей Шебекинского горокруга избили знакомого, обокрали и чуть не сожгли. Мужчина едва не погиб в пожаре, но пришёл в сознание и спасся.
В феврале 2021 года 36-летний и 40-летний злоумышленники выпивали вместе со знакомым. Мужчины избили потерпевшего до потери сознания и обокрали дом. Они решили сжечь дом вместе с хозяином, чтобы скрыть следы преступления. Пострадавший вскоре пришёл в себя и успел спастись.
Также известно, что 36-летний подсудимый в апреле 2022 года украл бензопилу. Мужчин приговорили девяти и десяти годам колонии строгого режима. Приговор ещё можно обжаловать.
Напомним, житель Саратовской области пытался убить белгородца из-за ссоры в шатре. Мужчина напал на оппонента с ножом дома у потерпевшего. В мае подросток в Старом Осколе избил знакомого до полусмерти.