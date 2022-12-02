Бездомный белгородец обокрал храм и ударил священнослужителя

Белгородский бомж ограбил храм Рождества Иоанна Предтечи в мае 2022 года. После кражи он ударил в лицо и пах инока храма, а затем скрылся.
Злоумышленник пробрался в сторожку, где нашёл деньги и мобильный телефон. Он собирался покинуть место преступления, его пытался остановить инок. В ответ мужчина ударил его в лицо и пах, вырвался и сбежал.
Суд учёл отрицательные характеристики преступника при рассмотрении дела. Он, в частности, оскорблял потерпевшего и угрожал расправой. В изоляторе мужчина также нарушал режим содержания, поэтому его отправили в карцер. Его осудили на три года колонии строгого режима.