Бездомный белгородец обокрал храм и ударил священнослужителя

Суд учёл отрицательные характеристики преступника при рассмотрении дела. Он, в частности, оскорблял потерпевшего и угрожал расправой. В изоляторе мужчина также нарушал режим содержания, поэтому его отправили в карцер. Его осудили на три года колонии строгого режима.