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Бездомный белгородец обокрал храм и ударил священнослужителя

Сегодня, 12:15
Фото: 1MI
Неоднократно судимый мужчина украл телефон и деньги из сторожки на территории храма. Ближайшие три года он проведёт в колонии, сообщает Белгородский райсуд.

Белгородский бомж ограбил храм Рождества Иоанна Предтечи в мае 2022 года. После кражи он ударил в лицо и пах инока храма, а затем скрылся.

Злоумышленник пробрался в сторожку, где нашёл деньги и мобильный телефон. Он собирался покинуть место преступления, его пытался остановить инок. В ответ мужчина ударил его в лицо и пах, вырвался и сбежал.

Суд учёл отрицательные характеристики преступника при рассмотрении дела. Он, в частности, оскорблял потерпевшего и угрожал расправой. В изоляторе мужчина также нарушал режим содержания, поэтому его отправили в карцер. Его осудили на три года колонии строгого режима.

 

#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Белгород#Бездомный
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