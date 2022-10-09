Гостеприимный Белгород: жителя Томска обокрали во время застолья в гостинице

43-летний мужчина из Томска выпивал в гостинице с 35-летним приятелем. Во время застолья турист уснул, а его знакомый решил не упускать момент. Он стащил у гостя областного центра 7000 рублей и мобильный телефон стоимостью около 20 000 рублей.
Проснувшись и обнаружив пропажу, томич молчать не стал, а обратился в полицию Белгорода. Правоохранители вышли на 35-летнего подозреваемого. Телефон у него изъяли, а вот с деньгами сложнее. Их мужчина успел почти полностью потратить, оставив лишь 3000 рублей, уточнили в УМВД по Белгородской области.
Следственное управление возбудило уголовное дело по признакам кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. За не слишком гостеприимное поведение подозреваемый рискует провести до пяти лет за решёткой.