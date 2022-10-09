Гостеприимный Белгород: жителя Томска обокрали во время застолья в гостинице

Проснувшись и обнаружив пропажу, томич молчать не стал, а обратился в полицию Белгорода. Правоохранители вышли на 35-летнего подозреваемого. Телефон у него изъяли, а вот с деньгами сложнее. Их мужчина успел почти полностью потратить, оставив лишь 3000 рублей, уточнили в УМВД по Белгородской области.