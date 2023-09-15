Подросток украл у тёти ВАЗ и попал на нём в аварию в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В Шебекинском горокруге 16-летний подросток угнал у тёти машину и попал на ней в ДТП. Против парня возбудили уголовное дело.
Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что у неё пропали ключи от машины, а авто угнали. За день до этого у женщины в гостях был её племянник. Правоохранители отправились разыскивать подозреваемого и вскоре получили сообщение об аварии с участием пропавшего автомобиля в районе села Нежеголь. Водитель успел скрыться с места происшествия.
Как оказалось, 13 сентября парень пришёл в гости к тёте и украл ключи. Угнал машину подросток только на следующий день. На машине молодой человек решил покататься с друзьями. В итоге он не справился с управлением и въехал в дерево. В аварии пострадали двое 19-летних парней. Тем временем виновник ДТП скрылся. Полицейские нашли его на остановке.
Юноша уже состоял на учёте, поскольку попадал в поле зрения полиции. Парень до этого находился в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.
Против подростка возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии. На него также составили протокол за вождение без прав.