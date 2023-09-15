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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Подросток украл у тёти ВАЗ и попал на нём в аварию в белгородском приграничье

Подросток украл у тёти ВАЗ и попал на нём в аварию в белгородском приграничье

15 сентября 2023, 15:06
Фото: 1MI
Парень ранее состоял на профилактическом учёте. Против него возбудили уголовное дело. Юноша украл ключи от автомобиля, когда был у родственницы в гостях. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

В Шебекинском горокруге 16-летний подросток угнал у тёти машину и попал на ней в ДТП. Против парня возбудили уголовное дело.

Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что у неё пропали ключи от машины, а авто угнали. За день до этого у женщины в гостях был её племянник. Правоохранители отправились разыскивать подозреваемого и вскоре получили сообщение об аварии с участием пропавшего автомобиля в районе села Нежеголь. Водитель успел скрыться с места происшествия.

Как оказалось, 13 сентября парень пришёл в гости к тёте и украл ключи. Угнал машину подросток только на следующий день. На машине молодой человек решил покататься с друзьями. В итоге он не справился с управлением и въехал в дерево. В аварии пострадали двое 19-летних парней. Тем временем виновник ДТП скрылся. Полицейские нашли его на остановке.

Юноша уже состоял на учёте, поскольку попадал в поле зрения полиции. Парень до этого находился в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.

Против подростка возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии. На него также составили протокол за вождение без прав.

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#Белгородская область#ДТП#Уголовное дело#Кража#Полиция#Белгород#Наталья Корявых#Шебекинский горокруг
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