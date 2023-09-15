Подросток украл у тёти ВАЗ и попал на нём в аварию в белгородском приграничье

Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что у неё пропали ключи от машины, а авто угнали. За день до этого у женщины в гостях был её племянник. Правоохранители отправились разыскивать подозреваемого и вскоре получили сообщение об аварии с участием пропавшего автомобиля в районе села Нежеголь. Водитель успел скрыться с места происшествия.