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В Белгородской области пьяный подросток бегал по крышам машин

3 октября 14:41
Фото: 1MI
Повреждения получили несколько автомобилей. Сумма ущерба от действий хулигана составила 33 тыс. рублей, сообщили в региональном УМВД.

В Яковлевском горокруге, предположительно, выпивший 15-летний парень бегал по крышам припаркованных машин. Из-за этого несколько авто получили повреждения. Сумма ущерба составила 33 тыс. рублей. В полицию обратились двое владельцев машин.

Юношу задержала полиция. Проходить медосвидетельствование он отказался. Против молодого человека составили административный протокол за нахождение на улице в состоянии опьянения. Максимальное наказание — до 2 тыс. рублей штрафа.

Также студента обвинили в умышленном причинении ущерба из хулиганских побуждений. С родителями подростка провели профилактическую беседу. Мать привлекли к административной ответственности. Молодого человека могут поставить на профилактический учёт.

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#Происшествия#Яковлевский горокруг#Пьяный подросток повредил машины#Наталья Корявых
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