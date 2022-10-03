В Белгородской области пьяный подросток бегал по крышам машин

В Яковлевском горокруге, предположительно, выпивший 15-летний парень бегал по крышам припаркованных машин. Из-за этого несколько авто получили повреждения. Сумма ущерба составила 33 тыс. рублей. В полицию обратились двое владельцев машин.
Юношу задержала полиция. Проходить медосвидетельствование он отказался. Против молодого человека составили административный протокол за нахождение на улице в состоянии опьянения. Максимальное наказание — до 2 тыс. рублей штрафа.
Также студента обвинили в умышленном причинении ущерба из хулиганских побуждений. С родителями подростка провели профилактическую беседу. Мать привлекли к административной ответственности. Молодого человека могут поставить на профилактический учёт.