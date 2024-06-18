В Шебекино мужчина пытался подорвать сотрудников полиции и получил за это 19 лет

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Жителю Шебекино назначили 19 лет лишения свободы за покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и хранение взрывчатых веществ, сообщает прокуратура Белгородской области.
53-летний житель Шебекино хранил у себя дома гранату Ф-1. В октябре 2023 года к нему домой прибыли сотрудники полиции и представители общественности. Мужчина включил газовую плиту и положил туда гранату с целью её подрыва.
Почувствовав запах газа, полицейские проникли в квартиру и перекрыли газ до того, как граната взорвалась.
Суд назначил мужчине наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, но первые два года он отбудет в тюрьме. А также штраф в размере 70 тысяч рублей.