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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

В Шебекино мужчина пытался подорвать сотрудников полиции и получил за это 19 лет

В Шебекино мужчина пытался подорвать сотрудников полиции и получил за это 19 лет

18 июня 2024, 16:08
Фото: Изображение Midjourney
Жителя Шебекино приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство группы лиц и полицейских. 53-летний мужчина пытался подорвать в своём доме гранату на газовой плите.

Жителю Шебекино назначили 19 лет лишения свободы за покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и хранение взрывчатых веществ, сообщает прокуратура Белгородской области.

53-летний житель Шебекино хранил у себя дома гранату Ф-1. В октябре 2023 года к нему домой прибыли сотрудники полиции и представители общественности. Мужчина включил газовую плиту и положил туда гранату с целью её подрыва.

Почувствовав запах газа, полицейские проникли в квартиру и перекрыли газ до того, как граната взорвалась.

Суд назначил мужчине наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, но первые два года он отбудет в тюрьме. А также штраф в размере 70 тысяч рублей.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Шебекино#Колония строгого режима
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