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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

В прокуратуре Башкирии не знают о якобы забеременевших в лагере белгородских девочках

В прокуратуре Башкирии не знают о якобы забеременевших в лагере белгородских девочках

17 июня 2024, 13:43
Фото: 1MI
Информация о забеременевших в лагере Башкирии несовершеннолетних из Белгородской области появилась в одном из Telegram-каналов. Бел.Ру в прокуратуре республики Башкирии в ответ на запрос заявили, что сообщения по данному поводу никуда не поступали.

В прокуратуре республики Башкирии Бел.Ру заверили, что сообщения по поводу беременности несовершеннолетних, пребывавших в детском лагере «Орлёнок», в правоохранительные органы и медицинские учреждения региона не поступали.

О случаях беременности школьниц в лагерях за пределами региона не знает и прокуратура Белгородской области.

Ранее о случаях беременности школьниц 13 и 14 лет написали в Telegram-канале «Белгород.Инсайды». Источник утверждал, что в прокуратуру якобы отправили несколько заявлений из лагерей. Возникло предположение, что инцидент имел место в республике Башкирия, где ранее подростки из Белгородской области устроили дебош.

Белгородские школьницы 13 и 14 лет забеременели в лагерях? Что говорят в прокуратуре
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#Артем Черненко#Белгородская область#Прокуратура#Детский лагерь#Несовершеннолетние#Расследование#Белгород#Башкирия#Инцидент#Школьницы#Беременность
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