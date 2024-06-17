В прокуратуре Башкирии не знают о якобы забеременевших в лагере белгородских девочках

Информация о забеременевших в лагере Башкирии несовершеннолетних из Белгородской области появилась в одном из Telegram-каналов. Бел.Ру в прокуратуре республики Башкирии в ответ на запрос заявили, что сообщения по данному поводу никуда не поступали.

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