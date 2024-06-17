В прокуратуре Башкирии не знают о якобы забеременевших в лагере белгородских девочках

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В прокуратуре республики Башкирии Бел.Ру заверили, что сообщения по поводу беременности несовершеннолетних, пребывавших в детском лагере «Орлёнок», в правоохранительные органы и медицинские учреждения региона не поступали.
О случаях беременности школьниц в лагерях за пределами региона не знает и прокуратура Белгородской области.
Ранее о случаях беременности школьниц 13 и 14 лет написали в Telegram-канале «Белгород.Инсайды». Источник утверждал, что в прокуратуру якобы отправили несколько заявлений из лагерей. Возникло предположение, что инцидент имел место в республике Башкирия, где ранее подростки из Белгородской области устроили дебош.