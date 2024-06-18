Птицефабрику под Белгородом наказала прокуратура

Компания не установила санитарно-защитную зону для производственной базы, площадки для буртования помёта, зерноскладов, яйцесклада и кормоцеха. Также предприятием не проведены предусмотренные проектом натурные исследования и измерения на границе расчётной санитарно-защитной зоны организации.