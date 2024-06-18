Птицефабрику под Белгородом наказала прокуратура

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Прокуратура Новооскольского горокруга провела проверку ООО «Русь-Племптица». Выяснилось, что предприятие не в полной мере соблюдало требования законодательства об охране воздуха и санитарно-эпидемиологические меры.
Компания не установила санитарно-защитную зону для производственной базы, площадки для буртования помёта, зерноскладов, яйцесклада и кормоцеха. Также предприятием не проведены предусмотренные проектом натурные исследования и измерения на границе расчётной санитарно-защитной зоны организации.
Для устранения нарушений руководителю внесено представление, в отношении ответственного должностного лица заведено дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ).
Контролирует рассмотрение актов реагирования прокурор района.