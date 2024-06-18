bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Птицефабрику под Белгородом наказала прокуратура

Птицефабрику под Белгородом наказала прокуратура

18 июня 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney
ООО «Русь-Племптица» не в полной мере соблюдало требования законодательства об охране атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Подробности сообщает прокуратура области.

Прокуратура Новооскольского горокруга провела проверку ООО «Русь-Племптица». Выяснилось, что предприятие не в полной мере соблюдало требования законодательства об охране воздуха и санитарно-эпидемиологические меры.

Компания не установила санитарно-защитную зону для производственной базы, площадки для буртования помёта, зерноскладов, яйцесклада и кормоцеха. Также предприятием не проведены предусмотренные проектом натурные исследования и измерения на границе расчётной санитарно-защитной зоны организации.

Для устранения нарушений руководителю внесено представление, в отношении ответственного должностного лица заведено дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ).

Контролирует рассмотрение актов реагирования прокурор района.

Миллионы Клепиковых и Закотенко: сколько принесли яйца депутатам белгородской облдумы
Узнать подробнее
Читайте также:
В прокуратуре Башкирии не знают о якобы забеременевших в лагере белгородских девочкахПрокуратура через суд заставила мэрию Белгорода устранить недочёты на семи улицахПрокуратура проверит обстоятельства аварии под Белгородом, в которой погиб ребёнок
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Нарушения#Птицефабрика#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Бывший ректор БелИРО стал новым главой управления образования в Белгороде
Сегодня, 11:36
Белгородские исследователи заявили об опасной находке в куриных субпродуктах
Сегодня, 11:07
Дважды пытавшемуся прорваться на Украину через Белгород студенту вынесли приговор
Сегодня, 11:17
Свой среди чужих: как образовался «суржик» — слобожанский язык
Сегодня, 11:45
«Мы не виноваты, что из-за обстрелов меньше ездим»: белгородцы — о стоимости проезда
Сегодня, 08:17
Два белгородских села оказались под ударом беспилотников, есть разрушения
Сегодня, 10:23