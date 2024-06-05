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Published Сегодня, 08:21

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ДТП

Прокуратура проверит обстоятельства аварии под Белгородом, в которой погиб ребёнок

5 июня 2024, 08:21
Фото: 1MI
ДТП

Ребёнок и взрослый мужчина погибли на белгородских дорогах за день

Смертельные аварии произошли в Белгородском районе и Новооскольском горокруге. Погибли 10-летний ребёнок и 59-летний мужчина, сообщили в региональном УМВД. По одному из ДТП прокуратура проводит проверку.
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ДТП

4 июня в Белгородской области произошло два смертельных ДТП. В Белгородском районе «Лада Веста» сбила 10-летнего ребёнка. Несовершеннолетний на самокате пересекал проезжую часть по регулируемому переходу. Ребёнок скончался.

По информации УМВД, 24-летний водитель авто проехал на красный свет. В региональной прокуратуре заявили, что проведут проверку по факту ДТП.

Вторая смертельная авария произошла в Новооскольском горокруге, там столкнулись Ford Focus и Hyundai Getz. Погиб 59-летний водитель второй иномарки. 41-летний автомобилист, бывший за рулём Ford, пострадал.

Ещё одну аварию зарегистрировали в Старом Осколе. Столкнулись Renault Duster и Ford Focus. Пострадали водители 68 и 20 лет, 73-летняя пассажирка первой иномарки и 18-летний пассажир — второй.

В Белгородском районе водитель насмерть сбил 10-летнего ребёнка
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#Инна Рогова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Белгородский район#Погибшие#Белгород#Ребёнок#Самокат#Новооскольский горокруг#Смертельные дтп
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