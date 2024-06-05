Прокуратура проверит обстоятельства аварии под Белгородом, в которой погиб ребёнок

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
4 июня в Белгородской области произошло два смертельных ДТП. В Белгородском районе «Лада Веста» сбила 10-летнего ребёнка. Несовершеннолетний на самокате пересекал проезжую часть по регулируемому переходу. Ребёнок скончался.
По информации УМВД, 24-летний водитель авто проехал на красный свет. В региональной прокуратуре заявили, что проведут проверку по факту ДТП.
Вторая смертельная авария произошла в Новооскольском горокруге, там столкнулись Ford Focus и Hyundai Getz. Погиб 59-летний водитель второй иномарки. 41-летний автомобилист, бывший за рулём Ford, пострадал.
Ещё одну аварию зарегистрировали в Старом Осколе. Столкнулись Renault Duster и Ford Focus. Пострадали водители 68 и 20 лет, 73-летняя пассажирка первой иномарки и 18-летний пассажир — второй.