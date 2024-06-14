Пьяный белгородец забрал с могилы венки и цветы и поджёг их. Зачем, объяснить не смог

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
37-летний мужчина, будучи пьяным, пришёл на кладбище в вейделевском хуторе Попов. Он взял с могилы цветы и венки, отнёс их на расстояние около трёх метров и поджёг зажигалкой.
О происшествии сообщила мать мужчины, чью могилу осквернили. Полиция нашла подозреваемого по горячим следам. Житель региона не смог внятно объяснить, зачем он всё это сделал. Ранее мужчина не был судим.
Возбуждено уголовное дело за осквернение мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ). Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей, или обязательные/исправительные работы, или до трёх месяцев ареста.