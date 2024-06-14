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Белгородец ответит в суде за осквернение могилы

Пьяный белгородец забрал с могилы венки и цветы и поджёг их. Зачем, объяснить не смог

14 июня 2024, 07:52
Фото: 1MI

Белгородец ответит в суде за осквернение могилы

Происшествие случилось в Вейделевском районе. Пьяный мужчина взял с могилы цветы и венки и поджёг их. Последствия заметила мать человека, чью могилу осквернили. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

37-летний мужчина, будучи пьяным, пришёл на кладбище в вейделевском хуторе Попов. Он взял с могилы цветы и венки, отнёс их на расстояние около трёх метров и поджёг зажигалкой.

О происшествии сообщила мать мужчины, чью могилу осквернили. Полиция нашла подозреваемого по горячим следам. Житель региона не смог внятно объяснить, зачем он всё это сделал. Ранее мужчина не был судим.

Возбуждено уголовное дело за осквернение мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ). Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей, или обязательные/исправительные работы, или до трёх месяцев ареста.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Вейделевский район#Пьяный#Уголовное дело#Могила#Новости Белгорода#Белгород#Венки#Осквернение могил
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