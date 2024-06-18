Блогер, военный и дворник: какие профессии белгородцы не желают своим детям?

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Исходя из проведённого среди работающего населения Белгорода опроса стало ясно, что больше всего жителей — 11% — не хотят, чтобы их дети работали дворниками. Чуть меньше — 8% — опасаются, что их чадо будет работать продавцом или уборщиком. Ещё 5% боятся, что их ребёнок станет блогером.
Помимо этого, родители не желают свои детям работу учителем и военнослужащим — по 4%, охранниками и водителями — по 3% и чиновниками или медиками — по 2%.
В то же время отцы чаще переживают, что их дети пойдут работать в полицию, охрану или госаппарат, а матери надеются, что сыновья или дочери не устроятся дворниками, уборщиками или грузчиками.