Блогер, военный и дворник: какие профессии белгородцы не желают своим детям?

Исходя из проведённого среди работающего населения Белгорода опроса стало ясно, что больше всего жителей — 11% — не хотят, чтобы их дети работали дворниками. Чуть меньше — 8% — опасаются, что их чадо будет работать продавцом или уборщиком. Ещё 5% боятся, что их ребёнок станет блогером.