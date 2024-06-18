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Published Сегодня, 09:34

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Updated Сегодня, 09:34

Белгородцы назвали профессии, которые не подходят их детям

Блогер, военный и дворник: какие профессии белгородцы не желают своим детям?

18 июня 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы назвали профессии, которые не подходят их детям

Белгородцы рассказали, какой будущей профессии они не желают своим детям. В перечень вошли не только дворники и кассиры, но и военнослужащие. Опрос среди жителей провёл сервис SuperJob.

Исходя из проведённого среди работающего населения Белгорода опроса стало ясно, что больше всего жителей — 11% — не хотят, чтобы их дети работали дворниками. Чуть меньше — 8% — опасаются, что их чадо будет работать продавцом или уборщиком. Ещё 5% боятся, что их ребёнок станет блогером.

Помимо этого, родители не желают свои детям работу учителем и военнослужащим — по 4%, охранниками и водителями — по 3% и чиновниками или медиками — по 2%.

В то же время отцы чаще переживают, что их дети пойдут работать в полицию, охрану или госаппарат, а матери надеются, что сыновья или дочери не устроятся дворниками, уборщиками или грузчиками.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Родители#Новости Белгорода#Белгород#Профессии
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