Белгородцы снова наблюдают необычное оптическое явление в небе: фото

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
18 июня в небе над Белгородской областью снова появилось солнечное гало. Это атмосферное оптическое явление возникает при преломлении света через ледяные кристаллы в перистых облаках.
Солнечное гало появилось в небе уже в третий раз за это лето. До этого необычное оптическое явление белгородцы наблюдали 10 июня. Гало тогда заметили жители Старого Оскола. Также жители региона наблюдали редкое явление в небе 2 июня.
Напомним, что ещё необычного наблюдали белгородцы в небе за последние дни. Так, в начали июня жители региона могли наблюдать «поезд» Илона Маска — спутники Starlink. Цепочка из спутников пролетала в районе полуночи 6 июня.