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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Солнечное гало

Белгородцы снова наблюдают необычное оптическое явление в небе: фото

18 июня 2024, 10:08
Фото: bel.ru
Солнечное гало

Солнечное гало заметили в небе над Белгородской областью

Кадры с солнечным гало присылают читатели Бел.Ру. Необычное явление жители региона видят в небе уже в третий раз за лето.

18 июня в небе над Белгородской областью снова появилось солнечное гало. Это атмосферное оптическое явление возникает при преломлении света через ледяные кристаллы в перистых облаках.

Солнечное гало появилось в небе уже в третий раз за это лето. До этого необычное оптическое явление белгородцы наблюдали 10 июня. Гало тогда заметили жители Старого Оскола. Также жители региона наблюдали редкое явление в небе 2 июня.

Напомним, что ещё необычного наблюдали белгородцы в небе за последние дни. Так, в начали июня жители региона могли наблюдать «поезд» Илона Маска — спутники Starlink. Цепочка из спутников пролетала в районе полуночи 6 июня.

Солнечное гало в Белгородской областиСолнечное гало в Белгородской области
Солнечное гало в Белгородской области Солнечное гало в Белгородской области
Солнечное гало в Белгородской области Солнечное гало в Белгородской области
Солнечное гало в Белгородской области
Фото: bel.ru
Необычное оптическое явление заметили белгородцы в небе: фото
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Небо#Белгород#Солнечное гало
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