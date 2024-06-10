Необычное оптическое явление заметили белгородцы в небе: фото

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Гало — это атмосферное оптическое явление, которое возникает при преломлении света через ледяные кристаллы в перистых облаках.
Определить, что перед вами гало, просто: вокруг Солнца или Луны образуется дополнительное свечение. Оно может быть как в форме круга, так и кольца, дуги, пыли, пятен и даже светового столба. Для невооружённого глаза это явление часто проходит незамеченным, хотя «ложное» светило возникает в небе практически каждый месяц.
Солнечное гало уже возникало над Белгородской областью в начале лета.