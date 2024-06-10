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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Солнечное гало

Необычное оптическое явление заметили белгородцы в небе: фото

10 июня 2024, 12:24
Фото: «Ок! Старый Оскол»
Солнечное гало

Солнечное гало появилось в небе над Старым Осколом

Кадры с красивым природным явлением публикует ряд старооскольских медиа. Солнечное гало радует жителей Белгородской области уже второй раз за лето.

Гало — это атмосферное оптическое явление, которое возникает при преломлении света через ледяные кристаллы в перистых облаках.

Определить, что перед вами гало, просто: вокруг Солнца или Луны образуется дополнительное свечение. Оно может быть как в форме круга, так и кольца, дуги, пыли, пятен и даже светового столба. Для невооружённого глаза это явление часто проходит незамеченным, хотя «ложное» светило возникает в небе практически каждый месяц.

Солнечное гало уже возникало над Белгородской областью в начале лета.

Солнечное гало в Старом Осколе Солнечное гало в Старом Осколе
Солнечное гало в Старом Осколе Солнечное гало в Старом Осколе
Солнечное гало в Старом ОсколеСолнечное гало в Старом Осколе
Солнечное гало в Старом Осколе
Фото: "L1VE Оскол"
Не только ПВО: в небе над Белгородом заметили необычное явление
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#Евгения Литовченко#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Фотофакт#Новости Старого Оскола#Белгород#Солнечное гало
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