Необычное оптическое явление заметили белгородцы в небе: фото

Определить, что перед вами гало, просто: вокруг Солнца или Луны образуется дополнительное свечение. Оно может быть как в форме круга, так и кольца, дуги, пыли, пятен и даже светового столба. Для невооружённого глаза это явление часто проходит незамеченным, хотя «ложное» светило возникает в небе практически каждый месяц.