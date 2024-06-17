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Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Ночлег в укрытии в Белгороде

Вместо кровати — инструкция по медпомощи: белгородцы расширяют функционал укрытий

17 июня 2024, 10:19
Фото: «Белгород №1. Люди»
Ночлег в укрытии в Белгороде

Мужчина устроил ночлег в модульном укрытии в Белгороде

Произошло это несколько дней назад в областном центре. Мужчина решил переночевать в укрытии, расположенном в районе Ротонды. Фото опубликовали в Telegram-канале «Белгород № 1. Люди».

Несколько дней назад мужчина решил переночевать в модульном укрытии. Ситуация наблюдалась в укрытии в районе Ротонды в областном центре.

Вместо кровати белгородец использовал баннеры, на которых прописана инструкция по оказанию первой помощи.

Напомним, что это уже не первый случай, когда белгородцы используют укрытия не по назначению. Ранее некоторые местные жители оставляли мусор в защитных конструкциях и использовали их в качестве туалетов.

Ночлег в укрытии в БелгородеНочлег в укрытии в Белгороде
Ночлег в укрытии в Белгороде
Фото: «Белгород № 1. Люди»
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#Алина Харина#Город#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Белгород#Укрытия#Модульные укрытия
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