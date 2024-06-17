Вместо кровати — инструкция по медпомощи: белгородцы расширяют функционал укрытий

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Несколько дней назад мужчина решил переночевать в модульном укрытии. Ситуация наблюдалась в укрытии в районе Ротонды в областном центре.
Вместо кровати белгородец использовал баннеры, на которых прописана инструкция по оказанию первой помощи.
Напомним, что это уже не первый случай, когда белгородцы используют укрытия не по назначению. Ранее некоторые местные жители оставляли мусор в защитных конструкциях и использовали их в качестве туалетов.