«Людям лёжа пережидать угрозу»? Белгородцы жалуются на укрепление остановок

«Сегодня проехала по городу и ужаснулась размерам входов в убежища. Я так поняла, что занимались их изготовлением разные конторы. Потому что одни имеют вход адекватного размера (это те, которые белые крашеные). Но вот серые! Простите, это что? Вход „вырезан“ на расстоянии 15 см от земли. Это что за подножка такая? В экстренной ситуации споткнувшегося просто затопчут», — написала женщина.