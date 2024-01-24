«Людям лёжа пережидать угрозу»? Белгородцы жалуются на укрепление остановок

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Под постом в соцсетях главы региона продолжают появляться жалобы горожан на укрепления остановок общественного транспорта. По словам местной жительницы Евгении, на остановке «Пятницкая» микрорайона Восточный установлено «бесполезное укрытие высотой по пояс».
«Мой рост — 168 см. Развалилось без чьей-либо помощи почти сразу же после сооружения. Мешки под ногами, люди топчут, переступая. Смысл данных „укреплений“ в том, чтобы просто отчитаться, типа „выполнено, мешков наложили“?» — пишет Евгения.
Жалобу прокомментировал мэр Валентин Демидов. Он сообщил, что профильные службы отправятся на место и всё исправят. О результатах сообщат дополнительно.
Ещё одна жалоба появилась на укрепление остановки на Железнякова на пересечении с проспектом Богдана Хмельницкого: «Людям лёжа пережидать угрозу?»
Демидов отметил, что на место отправит специалистов, которые всё исправят.
Подробнее о ситуации на фото:
Другая белгородка Галина не оценила размеры входа в убежище. Высота входа — 1,5 м, а ширина — 50 см, пишет женщина. Убежище с такими габаритами она заметила возле четвёртой детской поликлиники.
«Сегодня проехала по городу и ужаснулась размерам входов в убежища. Я так поняла, что занимались их изготовлением разные конторы. Потому что одни имеют вход адекватного размера (это те, которые белые крашеные). Но вот серые! Простите, это что? Вход „вырезан“ на расстоянии 15 см от земли. Это что за подножка такая? В экстренной ситуации споткнувшегося просто затопчут», — написала женщина.
На комментарий ответила мэрия. Женщину поблагодарили за активную гражданскую позицию и сообщили, что вопросом убежищ сейчас занимаются. О сроках решения проинформируют дополнительно в течение двух рабочих дней.
Стоит отметить, что пока одни белгородцы волнуются за безопасность и состояние укрытий, другие уже успели оставить мусор и отходы жизнедеятельности в таких убежищах. Фото одного из таких модулей опубликовали в Telegram-канале «Белгородские подробности».