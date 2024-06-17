Объём инвестиций в основной капитал Белгородчины составил 41,1 млрд за три месяца

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Общий объём инвестиций в первом квартале текущего года составил 41,1 млрд рублей, что больше показателей прошлого года, который составил 33 млрд рублей. Отмечается рост в 12,6%, заявляет Гладский. Так, Белгородская область занимает шестое место по объёму инвестиций в основной капитал среди регионов ЦФО, т. е. среди 18-ти субъектов РФ.
Далее замгубернатора доложил о развитии промышленности. Так, в общей сумме по области объём отгруженной продукции составил 371,8 млрд рублей. В 2023 году — 294,2 млрд рублей. Рост — 5%.
Из этого добыча полезных ископаемых составляет 73,4 млрд рублей, что вывело Белгородскую область на первое место по ЦФО на душу населения. Рост — 1,8%. По обрабатывающей промышленности — пятое место. По промежуточным результатам показатели выросли на 6,3%, если сравнивать с прошлогодними. Итого это — 284,6 млрд рублей.
По развитию среднего и малого предпринимательства Белгородская область занимает четвёртое место среди регионов, входящих в ЦФО. На данный момент белгородских объектов малого и среднего бизнеса зафиксировано 61,4 тысячи. Юридических лиц — 18,3 тысячи, а индивидуальных предпринимателей — 43,1 тысячи.
Налоговые отчисления составили 15,5 млрд рублей при учёте 239,4 тысячи занятых в сфере МСП.
Также на оперсовещании выяснили, что в Белгородской области пять лет подряд не увеличивались цены на проезд в автобусах. При этом доходы компаний по перевозке снизились из-за уменьшения числа пассажиров. В то же время стоимость запасных и масляно-смазочных материалов выросла, поэтому на обсуждение вынесли вопрос о повышении стоимости проезда.