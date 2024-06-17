bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Экономика

Объём инвестиций в основной капитал Белгородчины составил 41,1 млрд за три месяца

17 июня 2024, 09:24
Фото: Kandinsky
Экономика
Дмитрий Гладский, первый заместитель губернатора, отчитался о промежуточных результатах экономического развития Белгородской области в 2024 году в части малого, среднего предпринимательства и промышленности. Как уточнил, при составлении отчёта учитывались данные региональных Росстата и ФНС.

Общий объём инвестиций в первом квартале текущего года составил 41,1 млрд рублей, что больше показателей прошлого года, который составил 33 млрд рублей. Отмечается рост в 12,6%, заявляет Гладский. Так, Белгородская область занимает шестое место по объёму инвестиций в основной капитал среди регионов ЦФО, т. е. среди 18-ти субъектов РФ.

Инвестиции Белгородской областиИнвестиции Белгородской области
Инвестиции Белгородской области
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Далее замгубернатора доложил о развитии промышленности. Так, в общей сумме по области объём отгруженной продукции составил 371,8 млрд рублей. В 2023 году — 294,2 млрд рублей. Рост — 5%.

Из этого добыча полезных ископаемых составляет 73,4 млрд рублей, что вывело Белгородскую область на первое место по ЦФО на душу населения. Рост — 1,8%. По обрабатывающей промышленности — пятое место. По промежуточным результатам показатели выросли на 6,3%, если сравнивать с прошлогодними. Итого это — 284,6 млрд рублей.

Состояние промышленности в Белгородской областиСостояние промышленности в Белгородской области
Состояние промышленности в Белгородской области
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

По развитию среднего и малого предпринимательства Белгородская область занимает четвёртое место среди регионов, входящих в ЦФО. На данный момент белгородских объектов малого и среднего бизнеса зафиксировано 61,4 тысячи. Юридических лиц — 18,3 тысячи, а индивидуальных предпринимателей — 43,1 тысячи.

Налоговые отчисления составили 15,5 млрд рублей при учёте 239,4 тысячи занятых в сфере МСП.

МСП в Белгородской областиМСП в Белгородской области
МСП в Белгородской области
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Также на оперсовещании выяснили, что в Белгородской области пять лет подряд не увеличивались цены на проезд в автобусах. При этом доходы компаний по перевозке снизились из-за уменьшения числа пассажиров. В то же время стоимость запасных и масляно-смазочных материалов выросла, поэтому на обсуждение вынесли вопрос о повышении стоимости проезда.

Белгородский министр предложил поднять вопрос об увеличении стоимости проезда
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители пострадавшего МКД в Шебекино смогут восстановиться в санаториях и детлагерях«Обстановка остаётся напряжённой»: Гладков — об обеспечении безопасности белгородцевБелгородцы стали в два раза реже жаловаться на несвоевременный вывоз мусора
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Шебекино#Инвестиции#Промышленность#Малый бизнес#Новости Белгорода#Касается каждого#Средний бизнес#Полезные ископаемые#Экономическое развитие#Белгород#Налоговые отчисления
Подпишитесь
Трое мирных жителей пострадали от обстрела в Белгородской области
Сегодня, 11:39
Noize MC* вышел на концерт в Валенсии в футболке с символикой украинского нацбата
Сегодня, 12:14
«Почему нас все бросили?» Белгородцы из приграничья просят защиты
Сегодня, 11:21
Владельцы «Островка» должны заплатить 8,4 млн рублей за ущерб природе
Сегодня, 05:45
Корреспондент, снимавший сюжет об обстрелах Шебекино, погиб при атаке дронов
Сегодня, 06:35
Белгородский замгубернатора предложил поднять вопрос об увеличении стоимости проезда
Сегодня, 07:58