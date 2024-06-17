Объём инвестиций в основной капитал Белгородчины составил 41,1 млрд за три месяца

Также на оперсовещании выяснили, что в Белгородской области пять лет подряд не увеличивались цены на проезд в автобусах. При этом доходы компаний по перевозке снизились из-за уменьшения числа пассажиров. В то же время стоимость запасных и масляно-смазочных материалов выросла, поэтому на обсуждение вынесли вопрос о повышении стоимости проезда.