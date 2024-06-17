Белгородцам показали на выставке сбитых «Бабу-Ягу» и «Вампира»

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
14 мая в Центре молодёжных инициатив пришедшим послушать выступление губернатора Вячеслава Гладкова перед думой выпала возможность осмотреть обломки сбитых в небе над Белгородской области снарядов и дронов ВСУ.
Так, в коллекцию вошли разведывательные БПЛА и БПЛА-камикадзе, а также дрон «Баба-Яга». Последний — известная украинская разработка, способная переносить сразу несколько бомб. Кроме дронов белгородцам показали беспилотный аппарат «Орион», переносивший авиабомбу, и обломки снарядов «Вампир». Подробнее — в фото и видео Бел.Ру.