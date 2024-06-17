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Белгородцам показали на выставке сбитых «Бабу-Ягу» и «Вампира»

Белгородцам показали на выставке сбитых «Бабу-Ягу» и «Вампира»

17 июня 2024, 14:31
Фото: bel.ru
Выставка сбитых снарядов, которыми ВСУ обстреливали регион, прошла перед отчётом губернатора о деятельности правительства региона в Центре молодёжных инициатив.

14 мая в Центре молодёжных инициатив пришедшим послушать выступление губернатора Вячеслава Гладкова перед думой выпала возможность осмотреть обломки сбитых в небе над Белгородской области снарядов и дронов ВСУ.

Так, в коллекцию вошли разведывательные БПЛА и БПЛА-камикадзе, а также дрон «Баба-Яга». Последний — известная украинская разработка, способная переносить сразу несколько бомб. Кроме дронов белгородцам показали беспилотный аппарат «Орион», переносивший авиабомбу, и обломки снарядов «Вампир». Подробнее — в фото и видео Бел.Ру.

Фото: bel.ru
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#Артем Черненко#Белгородская область#Выставка#Губернатор#Оружие#Белгород#ВСУ#Центр молодёжных инициатив#БПЛА#Дроны#Камикадзе
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