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Беспилотники

За ночь ПВО уничтожили 25 беспилотников и два катера ВСУ на территории России

8 июня 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники
В ночь с 7 на 8 июня ПВО уничтожили 25 БПЛА и два безэкипажных катера ВСУ над территорией России. Над Белгородской областью уничтожен один беспилотник, ещё два перехвачены. Под удар попали 8 муниципалитетов РФ. Кроме того, утром ещё один БПЛА ВСУ сбили над Республикой Северная Осетия–Алания.

За прошедшую ночь были предотвращены несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки на объекты в Российской Федерации, используя беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера.

С помощью системы противовоздушной обороны были уничтожены два БПЛА над Ростовской областью, один был уничтожен и два перехвачены над Белгородской областью, ещё один был уничтожен над Брянской областью, один — над Тульской областью. Три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Астраханской областью, пять уничтожены и четыре перехвачены над Крымом, а также шесть были перехвачены над Краснодарским краем.

Также в акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые двигались в сторону Крымского полуострова.

Кроме того, уже сегодня около 9 часов утра ПВО сбили беспилотник ВСУ над территорией Республики Северная Осетия–Алания.

Утром в Белгородской области под атакой ВСУ оказалась Прохоровка, где при взрывах пострадали два жилых частных дома и храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла попал под атаку ВСУ.

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