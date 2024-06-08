За ночь ПВО уничтожили 25 беспилотников и два катера ВСУ на территории России

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
За прошедшую ночь были предотвращены несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки на объекты в Российской Федерации, используя беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера.
С помощью системы противовоздушной обороны были уничтожены два БПЛА над Ростовской областью, один был уничтожен и два перехвачены над Белгородской областью, ещё один был уничтожен над Брянской областью, один — над Тульской областью. Три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Астраханской областью, пять уничтожены и четыре перехвачены над Крымом, а также шесть были перехвачены над Краснодарским краем.
Также в акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые двигались в сторону Крымского полуострова.
Кроме того, уже сегодня около 9 часов утра ПВО сбили беспилотник ВСУ над территорией Республики Северная Осетия–Алания.
Утром в Белгородской области под атакой ВСУ оказалась Прохоровка, где при взрывах пострадали два жилых частных дома и храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла попал под атаку ВСУ.