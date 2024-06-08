За ночь ПВО уничтожили 25 беспилотников и два катера ВСУ на территории России

С помощью системы противовоздушной обороны были уничтожены два БПЛА над Ростовской областью, один был уничтожен и два перехвачены над Белгородской областью, ещё один был уничтожен над Брянской областью, один — над Тульской областью. Три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Астраханской областью, пять уничтожены и четыре перехвачены над Крымом, а также шесть были перехвачены над Краснодарским краем.