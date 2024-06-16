В ростовском СИЗО ликвидировали заключённых, которые захватили сотрудников ФСИН

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
16 июня в Ростове-на-Дону шесть заключённых в СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН.
Заложников освободили, они не пострадали, сообщает ТАСС.
Силовики пошли на штурм СИЗО в Ростове. Переговоры с шестью террористами не удались. Заключённых ликвидировали.
СИЗО, где произошёл случай, несколько лет подряд признавали лучшим в Ростовской области в вопросе безопасности.
Напомним, что утром шесть заключённых СИЗО проломили решётку в камере и взяли в заложников сотрудником ФСИН. Они требовали оружие и транспорт.
У захватчиков были ножи, заточки и символика запрещенной в России террористической организации. У них были телефоны. Ростовский СИЗО ждёт проверка. В Ростовскую область уже отправились представили контролирующих органов.