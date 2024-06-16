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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В ростовском СИЗО ликвидировали заключённых, которые захватили сотрудников ФСИН

В ростовском СИЗО ликвидировали заключённых, которые захватили сотрудников ФСИН

16 июня 2024, 09:55
Фото: rostovgazeta.ru
Инцидент произошёл в ростовском СИЗО-1. Террористы захватили двух сотрудников ФСИН и требовали оружие и машину.

16 июня в Ростове-на-Дону шесть заключённых в СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН.

Заложников освободили, они не пострадали, сообщает ТАСС.

Силовики пошли на штурм СИЗО в Ростове. Переговоры с шестью террористами не удались. Заключённых ликвидировали.

СИЗО, где произошёл случай, несколько лет подряд признавали лучшим в Ростовской области в вопросе безопасности.

Напомним, что утром шесть заключённых СИЗО проломили решётку в камере и взяли в заложников сотрудником ФСИН. Они требовали оружие и транспорт.

У захватчиков были ножи, заточки и символика запрещенной в России террористической организации. У них были телефоны. Ростовский СИЗО ждёт проверка. В Ростовскую область уже отправились представили контролирующих органов.

В Ростове заключённые-террористы захватили сотрудников СИЗО
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Проверка#Безопасность#Переговоры#Террористы
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