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В Ростове заключённые-террористы захватили сотрудников СИЗО

В Ростове заключённые-террористы захватили сотрудников СИЗО

16 июня 2024, 08:41
Фото: Rostov Gazeta
ЧП произошло в ростовском СИЗО-1. Несколько заключенных захватили сотрудников ФСИН.

В Ростове-на-Дону в СИЗО-1 осуждённые захватили несколько сотрудников УФСИН. Улицы рядом с изолятором перекрыли. С захватчиками ведутся переговоры.

Личности всех шести захватчиков установлены. По данным СМИ, все они были осуждены по террористическим статьям на большие сроки.

  • Сайпудинов М.Ш
  • Цицкиев А.М*
  • Камнеев Д. В
  • Гиреев Т.М*
  • Акиев Ш. А*
  • Гандалоев М.

Гиреев, Цицкиев и Акиев планировали напасть на здание Верховного суда КЧР в 2023 году.

СК возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ из-за захвата заложников.

Захвачено два человека: оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Захватчики выдвинули требование — предоставить им оружие, машину и возможность уехать.

* — внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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