В Ростове заключённые-террористы захватили сотрудников СИЗО

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В Ростове-на-Дону в СИЗО-1 осуждённые захватили несколько сотрудников УФСИН. Улицы рядом с изолятором перекрыли. С захватчиками ведутся переговоры.
Личности всех шести захватчиков установлены. По данным СМИ, все они были осуждены по террористическим статьям на большие сроки.
Гиреев, Цицкиев и Акиев планировали напасть на здание Верховного суда КЧР в 2023 году.
СК возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ из-за захвата заложников.
Захвачено два человека: оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Захватчики выдвинули требование — предоставить им оружие, машину и возможность уехать.
* — внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.