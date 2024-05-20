Камерунец из Белгорода поддерживал «мятежные силы» на Украине и террористов в Нигере

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Гражданин Камеруна, проживающий в Белгороде, поддерживал мятежные силы на Украине и в Сирии, а также террористов в Нигере. Вследствие этого суд приговорил его к высылке из России.
Сотрудники регионального УФСБ пресекли незаконную деятельность африканского гражданина, направленную на разжигание межнациональной розни. Он работал строителем в Валуйском округе и постоянно выражал свою поддержку «мятежным силам» на Украине и в Сирии, а также террористическим группировкам, действующим в Нигере, сообщают в ФСБ.
В результате нарушения правил въезда в Россию судом было принято решение о его высылке из страны.