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Камерунец из Белгорода поддерживал «мятежные силы» на Украине и террористов в Нигере

Камерунец из Белгорода поддерживал «мятежные силы» на Украине и террористов в Нигере

20 мая 2024, 16:31
Фото: Изображение Midjourney
Нелегально находившегося в России африканца выдворили за пределы страны, сообщили в УФСБ по Белгородской области.

Гражданин Камеруна, проживающий в Белгороде, поддерживал мятежные силы на Украине и в Сирии, а также террористов в Нигере. Вследствие этого суд приговорил его к высылке из России.

Сотрудники регионального УФСБ пресекли незаконную деятельность африканского гражданина, направленную на разжигание межнациональной розни. Он работал строителем в Валуйском округе и постоянно выражал свою поддержку «мятежным силам» на Украине и в Сирии, а также террористическим группировкам, действующим в Нигере, сообщают в ФСБ.

В результате нарушения правил въезда в Россию судом было принято решение о его высылке из страны.

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#Евгений Грицков#Сирия#Валуйки#Украина#Новости Белгорода#Нелегал#Белгород#Африканец#Валуйский горокруг#Выдворение из страны#Камерун#Межнациональная рознь#Нигер#УФСБ по Белгородской области#Нарушение правил миграции
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