Камерунец из Белгорода поддерживал «мятежные силы» на Украине и террористов в Нигере

Сотрудники регионального УФСБ пресекли незаконную деятельность африканского гражданина, направленную на разжигание межнациональной розни. Он работал строителем в Валуйском округе и постоянно выражал свою поддержку «мятежным силам» на Украине и в Сирии, а также террористическим группировкам, действующим в Нигере, сообщают в ФСБ.