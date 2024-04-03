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В перечень террористов и экстремистов попала молодая белгородка

В перечень террористов и экстремистов попала молодая белгородка

3 апреля 2024, 15:17
Фото: Изображение Midjourney
Список террористов и экстремистов обновили 3 апреля. В него, включая белгородку, вошли 22 человека.

Жительница посёлка Ракитное Белгородской области попала в список террористов и экстремистов. В ноябре девушке исполнилось 25 лет.

Перечень лиц обновили сегодня, 3 апреля. В него вошли 22 человека.

Всего в списке террористов и экстремистов, по состоянию на конец февраля, насчитывалось 35 жителей региона, из них 16 проживали в Белгороде. В список также попали жители Старого Оскола, Нового Оскола, Губкина, Валуек, Шебекинского округа, Волоконовского, Прохоровского и Ракитянского районов.

Напомним, что в феврале в перечень террористов и экстремистов вошёл 32-летний житель Нового Оскола.

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