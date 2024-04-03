В перечень террористов и экстремистов попала молодая белгородка

Всего в списке террористов и экстремистов, по состоянию на конец февраля, насчитывалось 35 жителей региона, из них 16 проживали в Белгороде. В список также попали жители Старого Оскола, Нового Оскола, Губкина, Валуек, Шебекинского округа, Волоконовского, Прохоровского и Ракитянского районов.