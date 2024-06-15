Скончался первопроходец экологических начинаний Белгородской области Егор Глазунов

В возрасте 83 лет скончался первопроходец и эколог Глазунов Егор Гаврилович, который внёс большой вклад в развитие Белгородской области и Прохоровского района, оставив после себя множество работ и инициатив в области охраны природы. Соболезнования родным и близким выразил глава Прохоровского района.

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