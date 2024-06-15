Скончался первопроходец экологических начинаний Белгородской области Егор Глазунов

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Глава Прохоровского района на своей стане в социальных сетях разместил пост о том, что в возрасте 83 лет скончался учёный-эколог и журналист Глазунов Егор Гаврилович. Также он — «ветеран труда, первопроходец экологических начинаний Белгородской области».
«Это большая потеря для всего Прохоровского района — Егор Гаврилович был профессионалом, неравнодушным к своему делу человеком. Он внес огромный вклад в развитие Белгородской области и Прохоровского района. Горько сознавать, что из жизни ушел полный сил человек, который мог ещё многое сделать. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Егора Гавриловича», — пишет Сергей Канищев.
Белгородец родился 15 апреля 1942 года в Прохоровском районе, в селе Красное. Мужчина 25 лет занимал должность руководителя службы охраны окружающей среды и замруководителя регионального управления РПН.
Глазунов инициировал создание в Белгородской области множество охраняемых природных территорий, инвентаризацию и модификацию белгородских мело- и глинодобывающих карьеров.
«Он написал более 200 статей, публикаций, книг, учебных пособий, научных разработок об охране природы и экологии Белгородской области. На своем подворье в хуторе Сторожевое он организовал этнический музей, в котором собраны предметы быта, образцы полезных ископаемых, выставлены фотографии исторических, памятных мест. Он бесплатно проводил экскурсии, лекции и уделял особое внимание работе с молодым поколением», — подытожил Канищев.
Напомним также, что Белгородская область заняла лидерские позиции в ЦФО по увеличению финансовой поддержки защиты экологии. Так, данные расходы в прошлом году выросли до 18,2 млрд рублей. Сумма больше показателя 2022 года на 4,4 млрд рублей. Данные представила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.