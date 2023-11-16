Что случилось с Везёлкой в Белгороде после дождя? Отвечают экологи

Жителей Белгорода обеспокоил цвет реки Везёлки в парке Победы. Горожане начали обсуждать произошедшее в соцсетях. Некоторые жители предположили, что коричневатый цвет воды, сливаемой в реку, связан с отходами. Мэрия обратилась к экологам, чтобы разобраться в проблеме.