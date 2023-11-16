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Published Сегодня, 08:19

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Река

Что случилось с Везёлкой в Белгороде после дождя? Отвечают экологи

16 ноября 2023, 08:19
Фото: 1MI
Река

Везёлка в Белгороде изменила свой цвет

В городской администрации рассказали, в чём причина изменения цвета воды в реке. Оказалось, что такая окраска связана с глинистой почвой. Подробности сообщили экологи.
Сюжет
Вода

Жителей Белгорода обеспокоил цвет реки Везёлки в парке Победы. Горожане начали обсуждать произошедшее в соцсетях. Некоторые жители предположили, что коричневатый цвет воды, сливаемой в реку, связан с отходами. Мэрия обратилась к экологам, чтобы разобраться в проблеме.

Сообщается, что 12 ноября аварийная служба откачивала дренажные воды с подтапливаемых территорий после дождя. Эта вода через городскую ливневую канализацию поступала в реку, поэтому цвет воды изменился: причиной стала глинистая почва.

Напомним, что в начале ноября жители Белгородского района жаловались на ухудшение состояния водоёма в управление экоохотнадзора. Там вода приобрела бирюзовый оттенок и начала неприятно пахнуть.

Изменение цвета воды в ВезёлкеИзменение цвета воды в Везёлке
Изменение цвета воды в Везёлке
Фото: Telegram-канал "Белгородский канал"
Вода в водоёме под Белгородом изменила цвет и стала плохо пахнуть. Идёт проверка
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#Белгородская область#Вода#Везёлка#Экологи#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Цвет воды
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