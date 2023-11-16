Что случилось с Везёлкой в Белгороде после дождя? Отвечают экологи

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Жителей Белгорода обеспокоил цвет реки Везёлки в парке Победы. Горожане начали обсуждать произошедшее в соцсетях. Некоторые жители предположили, что коричневатый цвет воды, сливаемой в реку, связан с отходами. Мэрия обратилась к экологам, чтобы разобраться в проблеме.
Сообщается, что 12 ноября аварийная служба откачивала дренажные воды с подтапливаемых территорий после дождя. Эта вода через городскую ливневую канализацию поступала в реку, поэтому цвет воды изменился: причиной стала глинистая почва.
Напомним, что в начале ноября жители Белгородского района жаловались на ухудшение состояния водоёма в управление экоохотнадзора. Там вода приобрела бирюзовый оттенок и начала неприятно пахнуть.